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Одесский таможенник прятал свои рекордные взятки в … печке
Сотрудники СБУ разоблачили на систематических взятках старшего государственного инспектора одного из таможенных постов Одесской таможни.
«Чиновник вымогал от граждан деньги за перемещение через границу транспортных средств с грузом фруктов без надлежащего таможенного оформления, — сообщили „ФАКТАМ“ в региональном управлении СБУ. - Оперативники задокументировали, что ежедневная „теневая касса“ средств, полученных в результате незаконной деятельности, составляла более 20 тысяч гривен».
Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения очередного «транша» в размере 7 тысяч гривен.
В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.
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Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправным действиям. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с прокуратурой.
Как стало известно «ФАКТАМ», задержанный — старший инспектор таможенного поста «Кучурганы» — хранил полученную им незаконную прибыль в… печке.
Напомним, накануне сотрудники ГПУ и СБУ задержали на взятке одного из руководителей винницкого главка Государственной фискальной службы.
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