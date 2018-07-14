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Одесский таможенник прятал свои рекордные взятки в … печке

17:18 14 июля 2018   80
Задержание взяточника
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Сотрудники СБУ разоблачили на систематических взятках старшего государственного инспектора одного из таможенных постов Одесской таможни.

«Чиновник вымогал от граждан деньги за перемещение через границу транспортных средств с грузом фруктов без надлежащего таможенного оформления, — сообщили „ФАКТАМ“ в региональном управлении СБУ. - Оперативники задокументировали, что ежедневная „теневая касса“ средств, полученных в результате незаконной деятельности, составляла более 20 тысяч гривен».

Злоумышленник задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения очередного «транша» в размере 7 тысяч гривен.

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

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Продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других должностных лиц, причастных к противоправным действиям. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с прокуратурой.

Как стало известно «ФАКТАМ», задержанный — старший инспектор таможенного поста «Кучурганы» — хранил полученную им незаконную прибыль в… печке.

Напомним, накануне сотрудники ГПУ и СБУ задержали на взятке одного из руководителей винницкого главка Государственной фискальной службы.

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