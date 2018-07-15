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В Украину идут сильные дожди и грозы
В ближайшие дни по всей Украине пройдут дожди с грозами. В ряде регионов обильные осадки приведут к существенному повышению уровня воды в реках.
Так, 16 июля ожидаются дожди и грозы на большей части территории страны, лишь в южных областях (Одесской, Николаевской, Херсонской) сохранится солнечная погода без осадков.
Температура воздуха ожидается в пределах +23…+26 градусов, чуть жарче будет на юге. Там синоптики ожидают +26…+29 градусов. Ночью в северных и западных областях +13…+16, в восточных +14…+17, на юге +17…+20.
В связи с сильными дождями, 16−18 июля в реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская область) и в верховьях рек бассейна Стира (приток Припяти) ожидается подъем уровня воды на 80 см. В реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская область) текущий уровень воды может подняться на метр.
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“ — Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.”