Дожди и солнце: синоптик спрогнозировала погоду на выходные

Украина

Синоптик Наталья Диденко, прогнозируя погоду на ближайшие выходные, сообщила, что сложно выделить области, где будет сухо, а где — дождливо.

«Атмосфера над Украиной остается неустойчивой, находиться в поле пониженного атмосферного давления с периодическими вторичными атмосферными фронтами. Поэтому в большинстве областей ожидаются локальные дожди с грозами. Непродолжительными. Солнца также хватает. Разве что, в южной части Украины — Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье и их районах, а также в Крыму все же будет доминировать сухая солнечная воздушная масса», — сообщает синоптик.

В субботу, 14 июля, и в воскресенье, 15 июля, свежее всего будет на западе Украины: + 19 + 24 градуса.

На юге и востоке жарко: + 28 + 33 градуса.

На остальной территории: + 25 + 30 градусов.

«В Киеве есть вероятность дождя с грозой в выходные. Не забудьте взять зонты, дождевики. Температура воздуха в столице в ближайшие выходные — бальзам: + 25 + 27 градусов», — сообщает Наталья Диденко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцев предупредили о шквалах, грозах, селях и пожарах.

