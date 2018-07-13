- 17:26 Убийцы Крыма: в МинВОТ показали, как оккупанты гробят полуостров
- 17:11 Трамп подтвердил, что будет говорить с Путиным об Украине
- 17:10 Массовое отравление во Львове: госпитализированы 9 человек
- 16:57 Авиаколлапс продолжается: во Львове отменили рейсы в Турцию и Тунис
- 16:31 Полмиллиона за услуги: задержан высокопоставленный фискал
- 16:29 Возникновение человечества: названа новая вероятная дата
- 16:21 Киевлянин стал победителем «Славянского базара»
- 16:20 Отцу-извращенцу, снимавшему порно с 8-месячной дочерью, объявили о подозрении
- 16:15 Дожди и солнце: синоптик спрогнозировала погоду на выходные
- 15:59 За незаконное получение 17 тыс. грн субсидии женщину оштрафовали на... 1,7 тысячи
Дожди и солнце: синоптик спрогнозировала погоду на выходные
Синоптик Наталья Диденко, прогнозируя погоду на ближайшие выходные, сообщила, что сложно выделить области, где будет сухо, а где — дождливо.
«Атмосфера над Украиной остается неустойчивой, находиться в поле пониженного атмосферного давления с периодическими вторичными атмосферными фронтами. Поэтому в большинстве областей ожидаются локальные дожди с грозами. Непродолжительными. Солнца также хватает. Разве что, в южной части Украины — Одессе, Николаеве, Херсоне, Запорожье и их районах, а также в Крыму все же будет доминировать сухая солнечная воздушная масса», — сообщает синоптик.
В субботу, 14 июля, и в воскресенье, 15 июля, свежее всего будет на западе Украины: + 19 + 24 градуса.
На юге и востоке жарко: + 28 + 33 градуса.
На остальной территории: + 25 + 30 градусов.
«В Киеве есть вероятность дождя с грозой в выходные. Не забудьте взять зонты, дождевики. Температура воздуха в столице в ближайшие выходные — бальзам: + 25 + 27 градусов», — сообщает Наталья Диденко.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинцев предупредили о шквалах, грозах, селях и пожарах.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!.. ”