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- 20:40 Возле Киева запретили вылов раков
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Возле Киева запретили вылов раков
С 15 июля в Киеве и Киевской области начал действовать запрет на вылов раков. Запрет связан с природными причинами — второй линькой водных беспозвоночных — и продлится до 1 сентября.
Запрет на вылов раков в период линьки вводится, чтобы сохранить численность вида в водоемах. В период линьки раки малоподвижными, а потому становятся легкой добычей и для хищников, и для браконьеров.
Как сообщил начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин, за вылов раков в запретный период нарушителей ждет штраф, размер которого зависит от тяжести проступка. Часть 3 ст. 85 КУоАП предполагает штраф в размере 170 грн. Часть четвертая той же статьи увеличивает штраф до 340−680 грн и дополнительно требует конфискации орудий совершения правонарушения и незаконно добытых живых ресурсов.
За значительный ущерб для природы предусмотрена уголовная ответственность (ст. 249 УК — незаконное занятие рыбным или другим водным добывающим промыслом). Статья предусматривает штраф 1700−6800 грн или ограничение свободы на срок до трех лет с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.
Напомним, кроме штрафа за незаконный вылов правонарушителю насчитывается такса — 25,5 грн за каждого выловленного рака. Эти средства идут на возмещение вреда от незаконного промысла.
Фото vlasno.info
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