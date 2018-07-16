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Шоу-бизнес

Стало известно имя первого участника нового сезона «Танців з зірками»

13:19 16 июля 2018   159
Иракли Макацария
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Канал «1+1» назвал имя первого участника проекта «Танці з зірками». Им стал грузинский продюсер, герой проекта «Холостяк» Иракли Макацария. Иракли — финалист грузинской версии «Танцев со звездами». Интересно, что в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников — их будет четырнадцать.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составят пары украинским звездам, которые должны продемонстрировать телезрителям свои танцевальные способности во время прямых эфиров.

Выполнение танцевальных композиций будут оценивать телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли: MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма. Ведущий сезона — Юрий Горбунов.

Я с нетерпением жду начала нового сезона, — признался «ФАКТАМ» Влад Яма. — Слежу за тем, кто же станет на паркете в пары. Хочу неожиданных дуэтов и сумасшедших постановок!

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финалистка танцевального шоу «Танці з зірками», известная украинская хореограф Алена Шоптенко опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с новорожденным сыном и мужем.

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