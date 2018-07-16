- 15:32 Авиаколлапс продолжается: Yanair внезапно отменил рейсы Львов-Барселона
- 15:28 Пожар в киевском хостеле: мужчина хотел свести счеты с жизнью?
- 15:24 Путин приехал на переговоры с Трампом на «шедевре» российского автопрома
- 15:09 Посадила на цепь: дети сбежали от избивавшей их матери
- 15:00 Знаменитый голкипер отправился в путешествие по Европе на мотоцикле
- 14:58 Стало известно, когда без воды могут остаться Харьков и Житомир
- 14:54 Где с 16 по 20 июля киевляне смогут пройти экспресс-диагностику организма
- 14:49 Трамп и Путин рассказали, что будут обсуждать за закрытой дверью
- 14:40 Лобода рассказала об отце своей дочери
- 14:30 В Украине запретили сразу два препарата для гипертоников
Стало известно имя первого участника нового сезона «Танців з зірками»
Канал «1+1» назвал имя первого участника проекта «Танці з зірками». Им стал грузинский продюсер, герой проекта «Холостяк» Иракли Макацария. Иракли — финалист грузинской версии «Танцев со звездами». Интересно, что в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников — их будет четырнадцать.
По правилам проекта, профессиональные танцоры составят пары украинским звездам, которые должны продемонстрировать телезрителям свои танцевальные способности во время прямых эфиров.
Выполнение танцевальных композиций будут оценивать телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли: MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма. Ведущий сезона — Юрий Горбунов.
— Я с нетерпением жду начала нового сезона, — признался «ФАКТАМ» Влад Яма. — Слежу за тем, кто же станет на паркете в пары. Хочу неожиданных дуэтов и сумасшедших постановок!
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что финалистка танцевального шоу «Танці з зірками», известная украинская хореограф Алена Шоптенко опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с новорожденным сыном и мужем.
влажность:
давление:
ветер:
“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”