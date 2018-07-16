Пашинский рассказал об угрозах работницы комитета Рады

Украина

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский назвал заявление о якобы поступавших от него угрозах работнице секретариата комитета Татьяне Блыстив «выбранной линией защиты». Такую оценку он привел на своей странице в Facebook.

«Человек, который сегодня подал «заявление об угрозах «в ГПУ в отношении меня, проработала рядом со мной более 12 лет. Ее зовут Татьяна Блыстив. Это не просто «работник секретариата». Это человек, который реально стояла рядом и десять лет назад, и в 2014, когда я был назначен главой Администрации и.о. президента. Поэтому то, что происходит, это реально очень больно», — сообщил он.

По его словам, Блыстив много лет руководила фактически всем комитетом, и была материально ответственным лицом, имея в своем распоряжении факсимиле и все доверенности на получение денег.

«Это, очевидно, и стало соблазном. К сожалению, выяснилось, что за последние несколько лет ею просто было мошенническим методом присвоено несколько сотен тысяч гривен из заработного фонда помощников народного депутата. Для примера — без моего ведома, подделав мою подпись и документы — она ​​насчитала своей дочери и еще нескольким лицам в статусе моих „помощников“ более миллиона гривен только за этот год. Причем эти начисления происходили за счет других помощников, которые и написали еще две недели назад заявление о преступлении и мошенничестве»,— отметил нардеп.

Он сообщил, что против Блыстив возбуждено уголовное дело по причине мошенничества с использованием служебного положения. Когда об этом стало известно, работнице секретариата было предложено уволиться, на что она ответила несогласием и угрозами.

«К сожалению, Татьяна Ивановна выбрала свой путь, и, очевидно, надеется построить свое политическое будущее на обвинении меня лично», — полагает нардеп.

Также он заявил, что никаких мотивов «угрожать убийством» этому человеку у него не было.

«Ее обращение в правоохранительные органы — не более, чем месть и выбранная линия защиты», — резюмировал политик.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Генеральная прокуратура внесла в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) уголовное производство в отношении председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского. Оно основано на заявлении секретаря комитета Татьяны Блыстив, в котором чиновница утверждает, что 4 июля этого года Пашинский угрожал ей и ее семье убийством.