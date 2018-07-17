Украинская певица спела для президента Сингапура

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Тоня Матвиенко выступила в посольстве Сингапура и стала первой украинской гостьей на праздновании, посвященном расовой и религиозной гармонии. В качестве почетного гостя праздничный благотворительный концерт посетила президент Сингапура госпожа Халима Якоб.

— «Благотворительный вечер, посвященный расовой и религиозной гармонии — очень важный праздник для Сингапура, — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Сингапуре Дмитрий Сеник. — Сингапурское общество разнообразное. Здесь живут представители четырех этнических и 10 религиозных групп. В мире, согласии и взаимном уважении. Ежегодный праздник — повод еще раз напомнить о важности гармонии и радость, которую она дарит. То, что Украина впервые участвовала в торжественном праздновании, свидетельствует о росте интереса к украинской культуре и Украины в целом. Тоня Матвиенко для меня — представительница новой Украины — молодая, энергичная, современная и одновременно хранит наши культурные традиции и наследие», — сказал посол Украины в Сингапуре Дмитрий Сеник.

Тоня Матвиенко не только спела на празднике, но и пообщалась с президентом Сингапура.

— «Для меня было честью выступать перед представителями страны и президентом. Это не только невероятный опыт, но и гордость за нашу украинскую песню! Слезы радости нахлынули когда я увидела детей, которые танцевали во время выступления и пытались подпевать. Можно сказать, что День гармонии состоялся в единении всех народов и религий», — поделилась впечатлениями Тоня Матвиенко.

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