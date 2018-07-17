Усик прибыл в Москву, но открытую тренировку проводить отказался

Спорт

Украинский боксер Александр Усик прибыл в Москву, где 21 июля должен провести бой с россиянином Муратом Гассиевым. Как сообщает Федерация бокса России, открытую тренировку чемпион мира по версиям WBO и WBC проводить отказался, хотя и поблагодарил россиян за гостеприимство.

При этом он дал понять, что бой может и не состояться.

«Я хорошо готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен. Я также уважаю своего соперника, такие бои — украшение спорта. Точно ли состоится бой, не знаю», — сказал Усик.

Он также заверил, что полностью восстановился после травмы.

Усик и Гассиев встретятся в рамках финала Всемирной боксерской суперсерии. Победитель поединка получит все чемпионские титулы тяжелого веса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Гассиев опасается встречи с Усиком.

