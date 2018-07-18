Назван проходной балл для поступления на медицинские специальности

Общество

В новом учебном году в медицинских вузах Украины суммарно выделены 4507 бюджетных мест на специальность «Медицина». Места не закреплены за конкретными вузами, они будут распределяться по процедуре «широкого конкурса». Это означает, что медвузы, получившие больше заявок от абитуриентов, получат соответственно больше мест по госзаказу.

Читайте также: Все, что нужно знать абитуриенту о вступительной кампании 2018

Одновременно нововведением 2018 года стали более высокие требования к абитуриентам. Поступить на специальности «Стоматология», «Медицина» и «Педиатрия» смогут только те абитуриенты, которые набрали более 150 баллов по результатам внешнего независимого оценивания по конкурсным предметам — биологии, химии или математике.

Как объяснили в Минздраве, цель нововведения — отобрать лучших абитуриентов и в конечном итоге повысить качество медицинского обслуживания. До сих пор, несмотря на большой конкурс на медицинские специальности, уровень знаний зачисленных абитуриентов часто был неудовлетворительным. Из более чем 8000 абитуриентов, которые были зачислены на медицинские специальности в 2017 году, 41% набрали менее 150 баллов ВНО по одному предмету. В случае с будущими педиатрами более половины поступивших набрали менее 150 баллов ВНО по одному предмету.

Напомним, вузы в 2018 году ожидают около 150−160 тысяч абитуриентов (без учета поступающих в учебные заведения силовых структур).

Фото vz.ua