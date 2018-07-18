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Украина

Оставили без денег: в Украине запретили миллионные бонусы и зарплаты в госкомпаниях

13:12 18 июля 2018   151
Деньги
Инф. «ФАКТОВ»

Кабинет министров Украины запретил выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях. Решение об этом было принято на заседании правительства в среду.

Перед голосованием премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что зарплаты и премии должны быть достойными — с тем, чтобы сотрудники не занимались коррупцией.

«Но что касается жадности и чрезмерности, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддержать не могу»,— сказал он.

Предложение были поддержано на заседании единогласно, после чего Министерству экономического развития и торговли поручили выписать проект решения и подать на подпись.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 миллиона долларов в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту. Тогда же в Кабмине заявили, что не поддерживают выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратились в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение.

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