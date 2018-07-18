Какую информацию про украинцев собирают в кредитном реестре НБУ

Деньги

Наша страна в последние годы стала рекордсменом по количеству проблемных кредитов. По состоянию на 1 марта 2018 года, в банковской системе Украины такие займы составляли 56,2%. Из них только 15,6%, на сумму 93,353 млрд грн, — кредиты физических лиц. На юридических лиц, то есть на предприятия и компании, приходится 84,3% не возвращенных долгов на сумму более 500 млрд грн.

Самая большая доля проблемных банковских кредитов — у БТА Банка (99,1%), ВТБ (93,6%) и БМ Банка (93,1%). Чтобы иметь возможность контролировать потенциальных заемщиков, Национальный банк Украины создал кредитный реестр. Недавно его начали наполнять. С 1 июля 2018 года все банки обязаны передавать информацию о своих проблемных клиентах в кредитный реестр НБУ.

Стоит напомнить, что согласно недавно принятому «Закону о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно создания и ведения кредитного реестра Национального банка Украины и усовершенствования процессов управления кредитными рисками банков», Нацбанк создал централизованный реестр по кредитам, задолженность по которым перед одним банком превышает 100 минимальных зарплат. На данный момент это 372,3 тыс. грн.

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При этом сейчас банки обязаны подавать в реестр информацию о заемщике просроченного кредита и уведомлять об этом клиента. В свою очередь клиент получит право доступа к сведениям о себе в кредитном реестре, а также будет иметь возможность требовать внести изменения в случае несогласия с указанными данными. С сентября нынешнего года банки начнут рассылать должникам уведомления о внесении их в реестр НБУ.

Что касается Нацбанка, то в зависимости от объема задолженности заемщика перед банком НБУ обязан будет бесплатно предоставлять другим банкам информацию из кредитного реестра. Закон предусмкатривает, что банки должны учитывать эту информацию при оценке платежеспособности клиента уже с начала 2019 года.

Так какую же информацию о заемщиках коммерческих и государственных банков сейчас собирает НБУ?

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В кредитный реестр будут вносить идентификационный код, информацию о кредите, виде деятельности клиента и размере просрочки займа. Перед тем как выдать новый кредит, банки будут проверять, есть ли информация о клиенте в едином реестре. Ранее такую информацию собирали частные бюро должников, однако передача информации о проблемных кредитах частным бюро не была обязательной. Поэтому частные бюро не обладали полной информацией о всех банковских должниках. НБУ со временем соберет информацию о всех нерадивых клиентах украинских банков.

По мнению экспертов, единый реестр должников существенно повысит уровень информированности банков о возможных заемщиках.

«Банки смогут отслеживать наличие задолженности по кредитам у потенциальных клиентов. Это позволит осуществлять более точное прогнозирование возврата займов. Кроме того, проблема отсутствия систематизированного реестра давно была одним из ключевых препятствий на пути к привлечению инвестиций. Если в стране не защищают базовые права инвесторов или безоговорочное право кредитора на получение средств, которые он одолжил, она не является привлекательной для инвестиций», — заявил финансовый аналитик Алексей Кущ.

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Стоит отметить, что в едином кредитном реестре информация будет хранится бессрочно. Однако это не касается погашенных кредитов. То есть тех кредитов, обязательства по которым выполнены заемщиком в полном объеме. Нацбанк обязан удалить информацию о людях, полностью вернувших банкам долги, в течение 30 календарных дней после получения от банка информации о погашении кредита.

Стоит также отметить, что на днях парламент окончательно принял закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования». http:/ Этот документ существенно меняет правила взаимоотношений между кредитором и заемщиком. Причем нормы закона коснутся также наследников и поручителей по кредиту.

Подробнее о новом порядке выдачи и возвращения кредитов читайте вскоре в «ФАКТАХ».

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