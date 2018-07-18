Киевское «Динамо» официально представило новую игровую форму (фото)

Спорт

В среду, 18 июля, вице-чемпион Украины киевское «Динамо» провело на НСК «Олимпийский» пресс-конференцию, на которой было объявлено о подписании контракта с американским производителем спортивной экипировки New Balance, являющимся техническим спонсором таких известных европейских клубов, как «Ливерпуль», «Селтик», «Севилья», «Атлетик» Бильбао, «Лилль» и «Порту», а также сборные Панамы, Ирландии и Коста-Рики.

В официальной церемонии приняли участие первый вице-президент «Динамо» Виталий Сивков, спортивный директор Алексей Михайличенко, главный тренер команды Александр Хацкевич, а также первый вице-президент New Balance Фран Аллен и генеральный директор ТОВ «StarLink Group» — официального дистрибьютора New Balance в Украине Игорь Шкурченко. После обязательной программы подписания соглашения и позирования для теле- и фотокамер футболисты (перед журналистами в новой экипировке предстали капитан команды Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Денис Бойко и Георгий Бущан) уже в новой экипировке вышли на поле главной спортивной арены нашей страны, где на глазах собравшихся болельщиков провели открытую тренировку.

Согласно условиям договора, новый технический партнер будет «одевать» все команды «Динамо», от первой до детских, на протяжении ближайших трех лет. Начиная со следующего сезона, New Balance будет производить для динамовцев форму эксклюзивного дизайна.

Первый матч в экипировке New Balance динамовцы проведут 21 июля, когда в поединке с донецким «Шахтером» в Одессе разыграют Суперкубок Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» в завершающем матче на сборе обыграло чемпиона Чехии.

Фото ФК «Динамо» (Киев)