Политика

В России советуют Украине не торговать с ней и оккупированным Донбассом

Украине следует отказаться от торговли со страной-агрессором Россией, а также оккупированными ею территориями Украины. Об этом заявил бывший депутат Государственной Думы России (1995−2000 гг.) Константин Боровой в эфире телеканала «112 Украина».

«Мне бы хотелось, чтобы Украина не плелась в хвосте международных санкций, а сокращала объем торговли не только с Россией, а вообще с оккупированными территориями!» — заявил политик.

Боровой уверен, что украинские политики должны понимать, что многое зависит от них в решении конфликта с Россией и не идти на поводу у Кремля.

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«Многое зависит от самой Украины. Можно не управлять этим процессом и тогда им будет управлять всякая „шпана“ в Кремле», — сказал он.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Боровой заявил, что президент США Дональд Трамп не сможет признать аннексию Россией Крыма законной, так как, в отличие от президента России Владимира Путина, не принимает единоличные решения и вынужден соблюдать закон.