Усик — Гассиев: украинцу подсказали, как побить непобедимого россиянина (фото)

Спорт

В четверг, 19 июля, в Москве состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему финальному бою Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Александром Усиком и Муратом Гассиевым из России. В ее рамках прошла дуэль взглядов финалистов, а также боксеры ответили на вопросы журналистов. Среди прочего Александр сообщил, что он думает по поводу места проведения боя: «Меня абсолютно не беспокоит, что мы будем боксировать в Москве. Хорошо, что бой вообще состоится. А вот что волнует больше всего, чтобы такие турниры и поединки организовывались как можно чаще. Тогда еще больше возрастет желание заниматься боксом у ребят, да и зрелищность будет выше».

Также многие эксперты высказывают свое мнение накануне одного из главных боксерских поединков 2018 года. В частности, британский чемпион WBC в тяжелом весе Тони Беллью (30 побед, 20 из них — нокаутом, 2 поражения, 1 ничья) дал совет 31-летнему Усику, как вести бой с оппонентом.

«Александр впечатляет — его скорость работы, упорство, комбинация ударов, их точность, скорость. Если он находит брешь у соперника, то бьет туда очень сильно.

Думаю, что украинец пытается сделать из себя захватывающего боксера, чтобы стать популярнее. К слову, еще один украинец Владимир Кличко не вызывал такого восхищения фанатов своим боксом. Он всегда получал поддержку от фанатов, но его бокс не был захватывающим, так как Владимир был очень уязвим. Усик совсем не такой, поэтому и дает другим парням наносить удары.

Без сомнений, Гассиев — самый серьезный тест в карьере Усика. Гассиев не торопится. Он будет разгромлен, если его темп станет выше или ниже обычного. Думаю, это вариант, как его победить, и Усик на это способен. Мурат будет драться в одном темпе и провоцировать соперника на рубку", — отметил Беллью в интервью изданию The Ring.

Добавлю, что на кону финала суперсерии будут стоять чемпионские пояса обоих боксеров (WBC, WBA, WBO и IBF), звание абсолютного чемпиона мира, трофей Мохаммеда Али, а также призовой фонд в 10 миллионов долларов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стали известны прогнозы букмекеров на исторический бой Усик — Гассиев.