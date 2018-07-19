Гибнут тысячами: в Крыму признали массовые убийства дельфинов

Украина

Ученые постоянно фиксируют на берегах оккупированного Крыма трупы намеренно убитых дельфинов. Такую информацию на пресс-конференции в Симферополе привел младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Андрей Артов, передает «РИА Новости».

«В этом году весной мы наблюдали выброшенными на берег трупы животных со вскрытыми животами. Мне раньше не приходилось видеть таких ситуаций. Это не одно, а несколько животных… Мы предполагаем, что животные попались живыми и они были фактически убиты», — сказал Артов.

В доказательство своих слов он показал фотографии с отрезанной головой дельфина, которая была обнаружена на побережье в Севастополе. Причины такого поведения, возмущается ученый, трудно понять. Еще больше дельфинов гибнет из-за попадания в сети рыбаков и браконьеров, в которых они задыхаются.

Больше всего погибших дельфинов (42%) обнаружено в прошлом году на побережье у Севастополя, 21% - на побережье от Судака до Феодосии, 8% - возле Ялты.

В целом численность ежегодно гибнущих млекопитающих на всем побережье Черного моря исчисляется тысячами особей, заявил он. Так, только с апреля по сентябрь 2017 года на крымском побережье было обнаружено 217 трупов китообразных — афалин, белобочек и морских свиней. За четыре месяца 2018 года на берегу обнаружена 21 особь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе зоозащитники потребовали закрыть дельфинарий.