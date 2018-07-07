В Одессе зоозащитники потребовали закрыть дельфинарий (фото)

Общество

В Одессе 7 июля на популярном пляже Ланжерон, у входа в дельфинарий «Немо», прошел массовый пикет. Акция была приурочена к международному Дню защиты дельфинов-пленников. Зоозащитники и рядовые одесситы требовали освободить млекопитающих из дельфинариев, отпустив их в природную среду. Участники пикета также настаивали на закрытии заведения из-за «издевательств над дельфинами».

Люди выстроились перед входом в дельфинарий с плакатами «Жизнь животных важнее развлечений», «Одесса — против дельфинариев», «Хватит издеваться над дельфинами», «Хватит жестокости». Попутно пикетчики посредством громкоговорителя обращались к отдыхающим горожанам и туристам на Ланжероне с призывом не посещать дельфинарий. Представитель «Общественного совета зоозащитников Одессы» напомнила, что спрос рождает предложение, поэтому, пока зрители приходят в дельфинарий, последний будет функционировать, и в нем будут «издеваться над братьями меньшими».

Как рассказала лидер инициативной группы по защите прав животных Елена Марченко, во всем цивилизованном мире общественники борются за то, чтобы запретить использовать дельфинов для развлечения публики. Так, многие страны уже закрыли дельфинарии. Франция, Германия, Швеция, Австралия, Канада, Хорватия и другие пошли по цивилизованному пути и ввели запрет на использование дельфинов с целью развлечения. В ряде государств дельфинарии попросту не дали открыть.

В Украине проблему признают и уже закрыли дельфинарий в Киеве, а в 2015 году вышел закон, в котором ясно прописано — в дельфинариях должна быть только природная морская вода. «К большому сожалению, лично я не знаю ни об одном дельфинарии в Украине, в котором бы использовалась природная морская вода», — отметила по этому поводу Марченко.

В ходе акции зоозащитники упоминали, что, когда дельфинарий вывозил животных из Крыма, дельфины несколько месяцев жили запертыми в ванных на стадионе СКА. Кроме того, не забыт случай, когда 17 июня дельфиниха родила непосредственно во время шоу в «Немо».

Согласно официальной информации одесского дельфинария «Немо», в настоящее время в шоу выступают шесть дельфинов, а также морские котики. Стоимость билета на дневное шоу — 300 гривен, на вечернее — 400 гривен. В заведении предоставляется широкий спектр платных услуг, в которых также задействуют животных. Например, 25-минутное занятие с дельфинами для беременных стоит 3 тысячи гривен, столько же — дайвинг с дельфинами, а стоимость фотографии с дельфинами в воде — 800 гривен с человека.

Напомним, летом 2017 года в Киеве суд принял решение о незаконности размещения дельфинария «Немо» и обязал снести объект.