Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Трамп знал о приказе Путина вмешаться в выборы президента США — NYT

22:35 19 июля 2018   76
трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп еще до своей инаугурации был проинформирован, что Путин лично приказал путем кибератак повлиять на американские выборы. Секретный отчет американская разведка передала Трампу 6 января 2017 года — за две недели до назначенной церемонии инаугурации. Об этом пишет The New York Tymes.

Читайте также: Взял слова обратно: Трамп заявил, что оговорился о вмешательстве России в выборы в США

Как сообщило издание, отчет, переданный Трампу, включал документы, распечатки электронной переписки российских военных, а также информацию от сверхсекретного источника, близкого к Путину. По словам тех, кто присутствовал на встрече, Трамп неохотно, но признал убедительность изложенных фактов. «Но с тех пор Трамп пытается окутать туманом абсолютно четкие выводы, которые он получил 6 января 2017 года и с которыми единогласно согласилось руководство разведки», — с сожалением констатирует издание.

Напомним, президент США Дональд Трамп 17 июля дезавуировал свои предыдущие заявления. Трамп согласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США. Днем ранее Трамп заявлял, что не видит причин, зачем России было вмешиваться в американские выборы.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины