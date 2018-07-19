- 22:53 Ириша Блохина второй раз стала мамой
- 22:35 Трамп знал о приказе Путина вмешаться в выборы президента США — NYT
- 22:10 Группа "Бумбокс" сыграла концерт на админгранице с Крымом
- 21:46 В Киеве автомобиль влетел в маршрутку на остановке: есть пострадавшие
- 21:20 В Украину доставили тело убитого россиянином в Турции туриста из Запорожья: появилось видео
- 21:03 Обидевшему журналиста стороннику «русского мира» сломали ногу и несколько ребер
- 20:59 Ливень затопил школу без крыши под Киевом: в сети появилось страшное видео
- 20:38 Усик добыл важную победу над Гассиевым
- 20:34 На Закарпатье со стрельбой задержали банду наркодельцов: все подробности нашумевшей операции (обновлено, фото, видео)
- 20:28 Главное не сломаться: Пенелопа Крус дала совет начинающим актрисам
Трамп знал о приказе Путина вмешаться в выборы президента США — NYT
Президент США Дональд Трамп еще до своей инаугурации был проинформирован, что Путин лично приказал путем кибератак повлиять на американские выборы. Секретный отчет американская разведка передала Трампу 6 января 2017 года — за две недели до назначенной церемонии инаугурации. Об этом пишет The New York Tymes.
Читайте также: Взял слова обратно: Трамп заявил, что оговорился о вмешательстве России в выборы в США
Как сообщило издание, отчет, переданный Трампу, включал документы, распечатки электронной переписки российских военных, а также информацию от сверхсекретного источника, близкого к Путину. По словам тех, кто присутствовал на встрече, Трамп неохотно, но признал убедительность изложенных фактов. «Но с тех пор Трамп пытается окутать туманом абсолютно четкие выводы, которые он получил 6 января 2017 года и с которыми единогласно согласилось руководство разведки», — с сожалением констатирует издание.
Напомним, президент США Дональд Трамп 17 июля дезавуировал свои предыдущие заявления. Трамп согласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США. Днем ранее Трамп заявлял, что не видит причин, зачем России было вмешиваться в американские выборы.
влажность:
давление:
ветер:
“ - Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?”