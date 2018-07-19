Трамп знал о приказе Путина вмешаться в выборы президента США — NYT

Мир

Президент США Дональд Трамп еще до своей инаугурации был проинформирован, что Путин лично приказал путем кибератак повлиять на американские выборы. Секретный отчет американская разведка передала Трампу 6 января 2017 года — за две недели до назначенной церемонии инаугурации. Об этом пишет The New York Tymes.

Читайте также: Взял слова обратно: Трамп заявил, что оговорился о вмешательстве России в выборы в США

Как сообщило издание, отчет, переданный Трампу, включал документы, распечатки электронной переписки российских военных, а также информацию от сверхсекретного источника, близкого к Путину. По словам тех, кто присутствовал на встрече, Трамп неохотно, но признал убедительность изложенных фактов. «Но с тех пор Трамп пытается окутать туманом абсолютно четкие выводы, которые он получил 6 января 2017 года и с которыми единогласно согласилось руководство разведки», — с сожалением констатирует издание.

Напомним, президент США Дональд Трамп 17 июля дезавуировал свои предыдущие заявления. Трамп согласился с выводами американских спецслужб о том, что Россия вмешивалась в выборы президента США. Днем ранее Трамп заявлял, что не видит причин, зачем России было вмешиваться в американские выборы.