Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Машин не видно: в сети появилось показательное фото Крымского моста

1:31 20 июля 2018   21
Мост
Инф. «ФАКТОВ»

Известная своими украинскими взглядами блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала в своем Twitterфото хваленого Керченского моста — венца инженерной мысли путинских «строителей», которые возвели мостовой переход в совершенно непригодном для этого с точки геологии месте.

«А скажите, дорогие нервно-дерганные лапти, на этом чуде анжинерной конструкции есть хоть одно авто?»,— вопрошает она в своем твите.

Действительно, на мосту не видно ни одной машины, и вообще отсутствуют признаки какой-либо жизни, хотя пропагандисты заявляли, что она будет «кипеть».

В ответ некоторые «ватные элементы» разместили фото пустого моста Патона, на котором также не видно ни одной машины. И тем самым рассмешили пользователей: киевский мост снят ночью, к тому же над ним поработали мастера фотошопа, ненавязчиво закрасив авто. Пользователи опубликовали точно такой же снимок, но с едущими по мосту машинами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», открытие Крымского моста не принесло долгожданного улучшения транспортного сообщения полуострова с РФ. Широкая скоростная трасса на крымском берегу упирается в «бутылочное горлышко» — въезд закупорен автомобильными пробками.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины