Машин не видно: в сети появилось показательное фото Крымского моста

Украина

Известная своими украинскими взглядами блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала в своем Twitterфото хваленого Керченского моста — венца инженерной мысли путинских «строителей», которые возвели мостовой переход в совершенно непригодном для этого с точки геологии месте.

«А скажите, дорогие нервно-дерганные лапти, на этом чуде анжинерной конструкции есть хоть одно авто?»,— вопрошает она в своем твите.

А скажите, дорогие нервно-дерганные лапти, на этом чуде анжинерной конструкции есть хоть одно авто? pic.twitter.com/UKK6UAHzso — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 19 июля 2018 г.

Действительно, на мосту не видно ни одной машины, и вообще отсутствуют признаки какой-либо жизни, хотя пропагандисты заявляли, что она будет «кипеть».

В ответ некоторые «ватные элементы» разместили фото пустого моста Патона, на котором также не видно ни одной машины. И тем самым рассмешили пользователей: киевский мост снят ночью, к тому же над ним поработали мастера фотошопа, ненавязчиво закрасив авто. Пользователи опубликовали точно такой же снимок, но с едущими по мосту машинами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», открытие Крымского моста не принесло долгожданного улучшения транспортного сообщения полуострова с РФ. Широкая скоростная трасса на крымском берегу упирается в «бутылочное горлышко» — въезд закупорен автомобильными пробками.