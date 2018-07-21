9 ава у евреев: пост и традиции

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Девятый день месяца ав по еврейскому календарю (в 2018 году приходится на 21 июля) считается самым тяжелым и скорбным в истории еврейского народа. В разные столетия именно с этой датой совпадали события, заканчивавшиеся для евреев страшными бедствиями.

Все началось с «греха разведчиков». После исхода из Египта в 1312 г. до н.э. евреи подошли к границам обещанной им Всевышним страны Ханаан. 12 разведчиков отправились посмотреть, что она собой представляет. Вернувшись, десять из них рассказали, что страну завоевать невозможно. И люди, поверив им и усомнившись в обещании Бога, не решились перейти границу. В наказание Всевышний не дал провинившемуся поколению евреев войти в Землю Израиля, а 9 ава определил днем траура для них и их потомков. В результате евреи скитались по пустыне 40 лет.

Затем бедствия продолжились. Вот некоторые из них: 9 ава 586 г. до н. э. был подожжен и разрушен Первый Храм в Иерусалиме, а в 70 г. н. э. — Второй Храм. В 132 г. по приказу императора Адриана Иерусалим был стерт с лица земли: город разрушили, его развалины распахали для строительства нового римского города, а евреям вообще запретили вход в Иерусалим. В 1290 году 9 ава евреев изгнали из Англии. Это было первое массовое изгнание евреев из европейской страны в средние века, за которым в течение пяти веков последовали десятки других. В разные столетия на этот день приходились и еврейские погромы.

Начало Первой мировой войны, разорившей сотни еврейских общин Европы, тоже пришлось на 9 ава. Еще более массовому и жестокому преследованию и уничтожению евреи подверглись во время Второй мировой войны. Так, например, в 1942 году 9 ава начал действовать один из самых страшных лагерей смерти — Треблинка, в котором были убиты до 810 тысяч человек, подавляющее большинство которых — евреи.

В память об этих трагических событиях 9 ава считается траурным днем и отмечается однодневным постом, который начинается 21 июля за несколько минут до захода солнца и заканчивается на следующий день после появления звезд на вечернем небе.

С наступлением поста принято идти в синагоги. Там в это время обычно царит необычная тишина, помещение освещается только слабыми огоньками свечей, люди не приветствуют друг друга, не пожимают рук, не улыбаются. Пятикнижие в этот пост не читают, ведь Тора считается источником радости, а в день траура радость неуместна. После вечерней молитвы все садятся на низкие скамейки или на пол и слушают истории о разрушении Храмов и бедствиях, постигших после этого еврейский народ.

Запреты поста 9 ава строги. В этот день не едят, не пьют, не умываются, а утром моют только пальцы и протирают ими глаза. Нельзя носить кожаную обувь, надевать новую одежду, пользоваться парфюмерией, запрещена супружеская близость. Ночь строгие последователи традиций проводят на жестком ложе, без подушки, а то и с камнем под головой. А до полудня не сидят на стульях — только на низких скамейках. И конечно исключается любое веселье.

Завтра, 22 июля, с появлением на вечернем небе звезд, пост прекратится, но до полудня 10 ава не пьют вино и не едят мясо, не стригутся и не стирают белье. Эти последние часы траура — память о догоравшем 10 ава Храме.

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