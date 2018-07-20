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В МВД отреагировали на череду смертельных ДТП в Украине: какие меры примут
В МВД Украины отреагировали на несколько ДТП с большим числом погибших, поручив Национальной полиции усилить безопасность на дорогах в курортный сезон. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В настоящее время в МВД собирают экстренное селекторное совещание, на котором будет обсуждаться расследование ДТП, которые произошли в Николаевской и Житомирской областях.
В ходе совещания обсудят вопросы безопасности дорожного движения и меры для ее повышению, — говорится в сообщении.
«Активный курортный сезон — это период повышенной опасности на загруженных транспортом украинских дорогах. Мы не можем допускать таких многочисленных человеческих жертв, которые стали следствием ужасных ДТП сегодня утром на Николаевской и Житомирской. О ходе расследования этих автокатастроф, которые уже находятся на контроле руководства НПУ, будут отчитываться начальники Главных управлений Нацполиции Житомирской и Николаевской областей», — заявил первый заместитель министра Сергей Яровой.
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области предоставить помощь госпитализированным в результате ДТП, которое унесло жизни 10 человек. Об этом он написал в Facebook.
«Искренние соболезнования семьям погибших в ужасной аварии, которая произошла в Житомирской области и унесла жизни 10 человек. Поручил руководству области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим, которые находятся в больнице», — отметил Порошенко.
Напомним, после того, как в ДТП на Николаевщине погибли пятеро граждан Беларуси, на трассе Киев — Чоп в Житомирской области произошло столкновение маршрутного автобуса и крупногабаритного грузовика. В результате аварии погибли 10 человек, из которых один ребенок.
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“ Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»”