Украина

В МВД отреагировали на череду смертельных ДТП в Украине: какие меры примут

В МВД Украины отреагировали на несколько ДТП с большим числом погибших, поручив Национальной полиции усилить безопасность на дорогах в курортный сезон. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

В настоящее время в МВД собирают экстренное селекторное совещание, на котором будет обсуждаться расследование ДТП, которые произошли в Николаевской и Житомирской областях.

В ходе совещания обсудят вопросы безопасности дорожного движения и меры для ее повышению, — говорится в сообщении.

«Активный курортный сезон — это период повышенной опасности на загруженных транспортом украинских дорогах. Мы не можем допускать таких многочисленных человеческих жертв, которые стали следствием ужасных ДТП сегодня утром на Николаевской и Житомирской. О ходе расследования этих автокатастроф, которые уже находятся на контроле руководства НПУ, будут отчитываться начальники Главных управлений Нацполиции Житомирской и Николаевской областей», — заявил первый заместитель министра Сергей Яровой.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко поручил руководству Житомирской области предоставить помощь госпитализированным в результате ДТП, которое унесло жизни 10 человек. Об этом он написал в Facebook.

«Искренние соболезнования семьям погибших в ужасной аварии, которая произошла в Житомирской области и унесла жизни 10 человек. Поручил руководству области предоставить всю необходимую помощь пострадавшим, которые находятся в больнице», — отметил Порошенко.

Напомним, после того, как в ДТП на Николаевщине погибли пятеро граждан Беларуси, на трассе Киев — Чоп в Житомирской области произошло столкновение маршрутного автобуса и крупногабаритного грузовика. В результате аварии погибли 10 человек, из которых один ребенок.