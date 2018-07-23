В Одессе продолжают красть котов: исчезла кошка-геймер (фото)

Происшествия

В ночь на понедельник, 23 июля, в центре Одессы неизвестный злоумышленник украл скульптуру так называемой кошки-геймера, установленную в рамках проекта «Одесские коты». Об этом «ФАКТАМ» сообщил предприниматель Сергей Рудюк, который профинансировал установку оригинальной композиции. По его словам, «нестандартную композицию вероломно украли сегодня (23 июля. — Авт.), в 4 часа утра».

Он отмечает, что камера наружного наблюдения зафиксировала, как неизвестный усаживается на скамейку рядом с фигуркой кота, потом отрывает ее от постамента и быстро скрывается с места преступления.

Эта авторская работа одесского скульптора Татьяны Штыкало была установлена в начале июля в переулке Маяковского. Рядом — табличка: «Пушинка. (Кошка-геймер)». Открытие композиции вызвало ажиотаж, многие стремились сфотографироваться с кошкой или просто посидеть рядом на скамейке.

По словам автора, прототипом выступила реальная кошка Пушинка, владелец которой — сотрудник компании, специализирующейся на реализации гаджетов и выступившей заказчиком мини-памятника.

Композиция из полиэфирной смолы и акрила, представляющая собой играющего с планшетом кота в натуральную величину, была прикреплена к скамейке и оснащена специальной подсветкой. Работа создавалась в рамках проекта «Одесские коты» (серия скульптур, расположенных в самых необычных местах города — на дереве, на крыше и т. д. ).

Как сообщил создатель ряда креативных платформ и проектов Анатолий Кавун, концепция состоит в том, что скульптурки представляют собой своеобразные застывшие эпизоды из повседневной жизни. Например, кошка спит, свесив лапку; пьет воду из фонтана и пр. Первые 10−20 фигурок планируется разместить в старой части города, последующие фигурки должны появиться немного дальше от исторического центра, расширив таким образом туристические маршруты.

«Очередную НЕМЕТАЛЛИЧЕСКУЮ кошку, установленную в рамках проекта «Одесские коты», украли!. — сокрушается Анатолий Кавун. — Как же мне теперь уговаривать потенциальных меценатов? Или хоронить проект, который вскоре мог бы стать известным во всем мире, привел бы в Одессу десятки тысяч новых туристов, так же, как работает аналогичный проект с гномиками в польском Вроцлаве?!«

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе неизвестные похитили кота и портфель Жванецкого.