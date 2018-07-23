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Отравление детей в лагере «Орленок» на Донбассе: врачи озвучили состояние пострадавших
Большинство детей и взрослых, пострадавших от вспышки инфекции в лагере «Орленок» Донецкой области, уже выписаны из медучреждений или будут выписаны до конца дня.
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Начиная с 16 июля, в больницы попали 94 человека. По состоянию на 23 июля, трое человек остаются в больнице города Дружковка, еще один — в больнице города Константиновка. До конца дня будут выписаны все семь пациентов из больницы Лимана, 16 лечившихся в больнице Славянска, один пациент из больницы Краматорска и трое из медучреждений Мирнограда. Такие данные приводит омбудсмен Людмила Денисова.
У 67 пострадавших подтвержден диагноз «дизентерия». Также в анализах были обнаружены возбудители других болезней — стафилококки и энтеробактерии. Полная картина по анализам пострадавших будет известна 25 июля.
Напомним, о том, что дети и взрослые заболели бактериальной дизентерией, стало известно 19 июля. Первоначальная версия о сальмонеллезе не подтвердилась.
Фото denisovaombudsman/facebook
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