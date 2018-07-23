Украина

В центре Киева на три дня ограничат движение транспорта

В центре Киева 24, 27 и 28 июля ограничат движение транспорта во время мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно сообщению, в Киеве пройдут торжественные молебны и крестные ходы, посвященные празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины, в связи с чем предусмотрено ограничение движения всех видов транспортных средств.

В частности, 24 июля с 12:00 до 13:00 — на Андреевском спуске (от дома № 23 по ул. Владимирской), ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), пл. Михайловской, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной);

Кроме того, 27 июля ограничат движение с 11:00 до 16:30 — на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской к пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской к пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтовой до пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

Также 28 июля с 12:00 до 13:30 — на бул. Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до пл. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софийской до пл. Михайловской) будет ограничено движение транспорта.

Напомним, что в Киеве на Южном мостовом переходе с 19 июля по 9 августа будет частично ограничено движение транспорта в связи с ремонтом деформационных швов.