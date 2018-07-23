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Доступных лекарств будет больше: опубликован новый список
Программу «Доступные лекарства», работающую в Украине чуть больше года, расширят за счет лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы.
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Программа предусматривает предоставление бесплатных лекарств или частичное возмещение стоимости препаратов. Как сообщает Минздрав, ранее в перечне «Доступных лекарств» было 47 бесплатных препаратов, в новом списке их число может вырасти до 65. Так, например, бесплатными для пациентов будут препараты «Аритмил», «Кардиодарон-здоровье», «Верапамил-Дарница», «Сальбутамол-Нео», «Пульмикорт» и другие.
В обновленный перечень «Доступных лекарств» вошел 261 препарат от 46 производителей (ранее в программе участвовали 239 препаратов). В программе участвуют лекарства от 18 украинских производителей и от 28 иностранных.
Программа «Доступные лекарства» была запущена в апреле 2017 года. К началу текущего года в программе принимала участие каждая третья аптека, число участников достигло 6761.
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