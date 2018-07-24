Сильные ливни превращают улицы Киева в реки: что с этим делать (фото, видео)

Общество

Ливни, которые в последнее время очень часто «накрывают» украинскую столицу, превращают некоторые киевские улицы в настоящие каналы, по которым впору передвигаться не на автомобилях, а на лодках. «ФАКТЫ» решили разобраться, в чем причина такой ситуации.

Проблема с затоплением улиц не нова и касается она того, что в городе уже пора пересмотреть систему ливневок, большая часть которых построена еще в прошлом веке и не соответствует нынешним требованиям.

Архитектор и по совместительству дигер Артем Кириленко рассказал «ФАКТАМ» свое видение ситуации:

— Проблема Киева в том, что существующие нынче ливнеотводы давно не соответствуют требованиям градостроения и их пора менять или хотя бы реконструировать, — говорит Артем Кириленко. — Возьмем, к примеру, площадь Победы и прилегающие к ней улицы, которые во время ливней превращаются в реки, а иногда даже можно наблюдать бьющие из стоков фонтаны. Это связано с тем, что площадь Победы находится ниже уровня реки Лыбидь, в которую должны уходить потоки дождевой воды. В результате во время сильных ливней вода не уходит в коллектор, а течет по проезжей части.

Чтобы этого избежать, нужно провести реконструкцию русла реки, расширив ее и углубив, чтобы подземные ее части не выталкивали воду наружу. Неплохо было бы, если бы городские власти сделали дополнительный отвод воды из Лыбиди в Днепр, это также помогло бы уменьшить уровень воды. Насколько мне известно, такой проект существует и даже вынесен в план реконструкции города, но когда он будет реализован, пока не ясно.

При этом Артем Кириленко объяснил, как можно исправить ситуацию с минимальными затратами:

— Нужно чистить русла небольших киевских рек, таких как Лыбидь, Нивка, Сырец и Дарница, от мусора, попадающего в них из ливнестоков. Мусор, скапливаясь в руслах этих рек, как показывает моя практика дигера, местами создает «плотины», из-за чего вода выходит наружу. После ливней мы с друзьями стараемся помогать коммунальщикам в этом вопросе, но ведь нас десяток, а протяженность подземных рек и коллекторов в Киеве достигает нескольких сот километров…

В коммунальной корпорации «Киевавтодор», куда «ФАКТЫ» обратились за комментариями по поводу ситуации с затоплением столичных улиц во время дождя, не скрывают проблем с ливневками. По их словам, большая часть сливной канализации Киева была построена еще в середине ХХ века и не рассчитана на нынешнее количество инфраструктурных объектов. Что и показало затопление у станции метро «Левобережная».

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— Действительно, проходящий под Броварским проспектом коллектор имеет малый диаметр и не справляется с потоками воды, которые образуются во время сильных дождей. Однако это проблему мы уже решаем — подписан договор о проведении реконструкции ливневой канализации, сейчас проходят необходимые процедуры для начала ремонтных работ.

Также мы реконструируем ливневые системы и на тех улицах, на которых ведется ремонт: Васильковской, Кульженко и Алмаатинской, — сказали в «Киевавтодоре».

— «Море» там возникает из-за того, что система отвода воды давно устарела и попросту не может справиться с тем объемом воды, который возникает во время сильных дождей. По хорошему, там нужно установить трубу водоотвода большего диаметра, чем ныне существующий (всего 80 сантиметров), и тогда эта проблема будет снята, — соглашается архитектор и дигер Артем Кириленко.

По его словам, серьезной проблемой для столицы во время дождей является бытовой мусор:

— Особенно это ощущают те, кто живет в районе станции метро «Лукьяновская». Там проблема состоит в том, небольшая речушка Скоморох не способна справится с той массой воды, которая скапливается в ней. К этому стоит добавить и то, что на улице Мельникова вообще нет ливневки и вся вода с горы несется в низину, к Лукьяновке. А теперь представьте, что этот поток воды, несущий мусор и грунт с клумб, попадает в ближайший сток на улице Белорусской, который попросту не рассчитан на такую массу воды и грязи. В результате этот селевый поток попросту забивает ливнестоки и несется по поверхности дороги в сторону площади перед входом в метро, — говорит дигер.

Впрочем, в «Киевавтодоре» попытались оправдаться за ситуацию, отметив, что в их ведении только 30% всей ливневой канализации города, протяженность которой составляет около 2,7 тысячи километров.

На предприятии «ФАКТАМ» рассказали, что остальная часть находится в подчинении других структур, которые также должны заниматься очисткой этих систем. Ведь несвоевременные мероприятия по очистке и приводят к потопам, как это возникает на улице Фанерной (неподалеку от Дарницкого железнодорожного вокзала). Вода с этой низинной улицы должна попадать в Дарницкий мелиоканал. Но из-за загрязненности русла мусором и бытовыми отходами, уровень воды в нем поднимается и она заливает проезжую часть, находящуюся ниже его уровня.

В результате ситуация с отводом ливневой воды в Киеве получается, как в народной мудрости, когда у семи нянек дитя без глаза. Чтобы решить проблему «морей» на киевских улицах, столичным властям нужно всерьез заняться реконструкцией всей городской системы отвода воды.

А пока, как ранее сообщали «ФАКТЫ», после сильных дождей киевлянам приходится искать свои номерные знаки по улицам столицы.

Фото mignews.com.ua

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