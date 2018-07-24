Туристический скандал: украинец отсудил крупную сумму за сорванный отпуск

Общество

Житель Львова выиграл суд у областного главка Государственной миграционной службы (ГМС), по вине которой была сорвана его турпоездка в Египет.

В сентябре 2017 года прошлого года мужчина за 49 тысяч 600 гривен приобрел у туристической фирмы «МІСТ-ТУР» тур в Египет для всей своей семьи, включающий авиаперелет Львов — Хургада, размещение в пятизвездочном отеле Albatros White Beach Resort и питание по типу «все включено». Когда 14 октября он приехал в международный аэропорт «Львов», ему отказали в пересечении государственной границы «в связи с наличием в базе данных Государственной пограничной службы Украины сведений о том, что его временно ограничили в праве выезда со страны» и аннулировали загранпаспорт, рассказывает zaxid.net.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, работники ГУ ГМС во Львовской области ошибочно аннулировали загранпаспорт и сообщили в Госпогранслужбу. миграционная служба признала свою ошибку лишь после запроса адвоката потерпевшего.

Галицкий районный суд Львова постановил взыскать в пользу пострадавшего истца 49 600 гривен материального ущерба, 5 000 гривен морального ущерба и 4 140 гривен судебных издержек из бюджетных ассигнований ГУ Государственной миграционной службы Украины во Львовской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что против скандального украинского туроператора открыли уголовное производство.