- 17:09 Пострадали пассажиры: открыто уголовное производство из-за инцидента в поезде "Киев-Бердянск"
- 17:07 Синоптик рассказала, когда Украину перестанет накрывать дождями и грозами
- 16:55 Предполагаемого похитителя Луценко будут судить в Борисполе
- 16:40 Референдума на Донбассе не будет, Россия должна уйти оттуда, — Волкер
- 16:40 Разбои и попытки убийства: что известно о беглецах из колонии под Житомиром
- 16:31 В Беларуси осквернили могилу знаменитого Героя Украины
- 16:28 Миф о рыбьем жире: ученые провели важное исследование
- 16:14 Новый кризис на рынке недвижимости Украины: эксперт рассказал, что будет с ценами
- 16:11 Оккупанты в Крыму вынесли суровый приговор фейковому агенту СБУ
- 16:04 Туристический скандал: украинец отсудил крупную сумму за сорванный отпуск
Туристический скандал: украинец отсудил крупную сумму за сорванный отпуск
Житель Львова выиграл суд у областного главка Государственной миграционной службы (ГМС), по вине которой была сорвана его турпоездка в Египет.
В сентябре 2017 года прошлого года мужчина за 49 тысяч 600 гривен приобрел у туристической фирмы «МІСТ-ТУР» тур в Египет для всей своей семьи, включающий авиаперелет Львов — Хургада, размещение в пятизвездочном отеле Albatros White Beach Resort и питание по типу «все включено». Когда 14 октября он приехал в международный аэропорт «Львов», ему отказали в пересечении государственной границы «в связи с наличием в базе данных Государственной пограничной службы Украины сведений о том, что его временно ограничили в праве выезда со страны» и аннулировали загранпаспорт, рассказывает zaxid.net.
Читайте также: Продают больше билетов, чем мест в самолетах: почему разгорелся громкий скандал с МАУ
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, работники ГУ ГМС во Львовской области ошибочно аннулировали загранпаспорт и сообщили в Госпогранслужбу. миграционная служба признала свою ошибку лишь после запроса адвоката потерпевшего.
Галицкий районный суд Львова постановил взыскать в пользу пострадавшего истца 49 600 гривен материального ущерба, 5 000 гривен морального ущерба и 4 140 гривен судебных издержек из бюджетных ассигнований ГУ Государственной миграционной службы Украины во Львовской области.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что против скандального украинского туроператора открыли уголовное производство.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»... ”