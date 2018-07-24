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На Донбассе мужчина протаранил ворота СБУ
В Мариуполе на Донетчине неизвестный водитель на автомобиле марки Volkswagen протаранил ворота СБУ и скрылся. Информация об этом появилась в социальной сети.
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Согласно информации из социальной сети, водитель машины, которая врезалась в ворота здания Управления Службы безопасности в центре города, якобы уходил от погони полиции и был нетрезв. В полиции подтвердили, что такое происшествие имело место примерно в 4 часа утра. Жертв и травмированных нет. Однако больше никаких подробностей не сообщили.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России грузовик протаранил автобус с гражданами Украины.
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