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Происшествия

На Донбассе мужчина протаранил ворота СБУ

17:13 24 июля 2018   165
ворота СБУ
Егор КРУШИЛИН, «ФАКТЫ» (Донецк)

В Мариуполе на Донетчине неизвестный водитель на автомобиле марки Volkswagen протаранил ворота СБУ и скрылся. Информация об этом появилась в социальной сети.

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Согласно информации из социальной сети, водитель машины, которая врезалась в ворота здания Управления Службы безопасности в центре города, якобы уходил от погони полиции и был нетрезв. В полиции подтвердили, что такое происшествие имело место примерно в 4 часа утра. Жертв и травмированных нет. Однако больше никаких подробностей не сообщили.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в России грузовик протаранил автобус с гражданами Украины.

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