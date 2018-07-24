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Кровавое ДТП в Харькове: судья огласил неожиданное решение по Зайцевой и Дронову
В Киевском районном суде Харькова состоялось очередное заседание по делу о кровавом ДТП. Подсудимые Елена Зайцева и Геннадий Дронов, а также их адвокаты пытались найти аргументы, чтобы содержание под стражей заменили домашним арестом или личным обязательством. «Разжалобить» судью не получилось. Оба водителя-участника ДТП останутся под стражей еще на 60 суток без права выйти под залог.
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Адвокат Зайцевой Юлия Козырь долго убеждала суд, что подзащитную мучают головные боли, а потому нахождение за решеткой без терапии, врачебного надзора и лекарств «носит характер пыток». Также юрист пыталась ссылаться на позицию Европейского суда по правам человека: на тяжкое преступление не всегда следует отвечать самой жесткой мерой пресечения. Об этом сообщает UA:Харків.
Сергей Перепелица, адвокат второго подсудимого, просил назначить для подзащитного круглосуточный домашний арест. Подсудимый Геннадий Дронов пытался аргументировать, что в его помощи нуждается пожилая мать. За 82-летней пенсионеркой некому ухаживать.
В итоге суд оказался непреклонен по отношению к обоим подсудимым. Они останутся под стражей, а следующее заседание состоится 31 июля.
Напомним, жертвами ДТП в Харькове в октябре 2017 года стали шесть человек, еще шестерым потребовалось длительное лечение от полученных травм. На скамье подсудимых находятся двое водителей — управлявшая «Лексусом» Елена Зайцева и пребывавший за рулем Volkswagen Touareg Геннадий Дронов.
Фото sq.com.ua
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