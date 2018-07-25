Смертельный наезд на ребенка в центре Киева: вскрылись интересные данные о водителе Hummer

Происшествия

Водителем джипа Hummer, который устроил смертельное ДТП на столичном бульваре Леси Украинки, оказался бизнесмен 1995 года рождения.

Как сообщает «Киев Оперативный», сбивший маленькую девочку на пешеходном переходе водитель — бывший боксер, а ныне владелец и директор фирмы Fit & Sweet.

Под постом в Facebook интернет-пользователи довольно жестко комментировали жуткое ДТП в центре Киева.

Один из комментаторов, который был на месте ЧП, написал, что виновник аварии просил позвонить «папе и юристу»: «Виновник сын то ли бизнесмена то ли политика. Постоянно кричал, мол, позвоните папе и юристу — они все решат. Орал, что всем, кто рядом, платит 1000 $ и никто ничего не видел. Походу под наркотой, урод».

Многие комментаторы опасались, что дело мажора могут спустить на тормозах: «Это уже не первый случай и не последний. Там сейчас кум, брат, сват и всё замято. В нашей стране таких, как он, не сажают. Жаль девочку. Слёзы на глазах».

И такие опасения небезосновательны. К примеру, в деле еще об одном резонансном ДТП в Харькове, в результате которого погибли шесть человек, возникло неожиданное препятствие. Пропала ключевой свидетель — врач-нарколог Елена Федирко, которая сразу же после ЧП брала анализы биоматериалов у обвиняемой Елены Зайцевой. Допросить врача предполагалось еще 18 июля, но стороне обвинения не удалось выяснить место ее пребывания.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве (район Дорогожичи) в результате ДТП погиб мужчина, а еще трое получили травмы. По одной из версий, автомобиль выехал на перекресток на красный цвет, столкнулся с другой машиной и вылетел на тротуар, где и сбил пешехода.