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Смертельный наезд на ребенка в центре Киева: вскрылись интересные данные о водителе Hummer
Водителем джипа Hummer, который устроил смертельное ДТП на столичном бульваре Леси Украинки, оказался бизнесмен 1995 года рождения.
Как сообщает «Киев Оперативный», сбивший маленькую девочку на пешеходном переходе водитель — бывший боксер, а ныне владелец и директор фирмы Fit & Sweet.
Под постом в Facebook интернет-пользователи довольно жестко комментировали жуткое ДТП в центре Киева.
Один из комментаторов, который был на месте ЧП, написал, что виновник аварии просил позвонить «папе и юристу»: «Виновник сын то ли бизнесмена то ли политика. Постоянно кричал, мол, позвоните папе и юристу — они все решат. Орал, что всем, кто рядом, платит 1000 $ и никто ничего не видел. Походу под наркотой, урод».
Многие комментаторы опасались, что дело мажора могут спустить на тормозах: «Это уже не первый случай и не последний. Там сейчас кум, брат, сват и всё замято. В нашей стране таких, как он, не сажают. Жаль девочку. Слёзы на глазах».
И такие опасения небезосновательны. К примеру, в деле еще об одном резонансном ДТП в Харькове, в результате которого погибли шесть человек, возникло неожиданное препятствие. Пропала ключевой свидетель — врач-нарколог Елена Федирко, которая сразу же после ЧП брала анализы биоматериалов у обвиняемой Елены Зайцевой. Допросить врача предполагалось еще 18 июля, но стороне обвинения не удалось выяснить место ее пребывания.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве (район Дорогожичи) в результате ДТП погиб мужчина, а еще трое получили травмы. По одной из версий, автомобиль выехал на перекресток на красный цвет, столкнулся с другой машиной и вылетел на тротуар, где и сбил пешехода.
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“ Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт”