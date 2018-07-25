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Происшествия

Сбил ребенка на глазах у матери: сеть взбудоражило видео задержания в Киеве водителя-убийцы

7:04 25 июля 2018   15
ДТП на Леси Украинки в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В ночь на среду, 25 июля, в центре столицы произошло трагическое ДТП — на бульваре Леси Украинки водитель автомобиля Hummer сбил на пешеходном переходе девочку и поехал дальше. Однако другие участники движения перекрыли джипу дорогу. Девочку спасти не удалось — она скончалась в карете скорой помощи.

Киев Автомобильный на своей страничке в Facebook показал кадры задержания водителя джипа.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черкассах на пешеходном переходе были насмерть сбиты женщина с четырехлетним мальчиком. Как позже выяснилось, в аварии погибли жена и сын бывшего участника АТО, перешедшего на работу в полицию.

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