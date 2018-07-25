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Политика

Порошенко учредил стипендию для узников Кремля

20:15 25 июля 2018   46
порошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Петр Порошенко учредил новую государственную стипендию. Она предназначена для поддержки заложников, удерживаемых в российском плену.

Новая стипендия имени известного диссидента Левка Лукьяненко будет предназначена для незаконно задержанных Россией, удерживаемых Россией или оккупационной администрацией РФ. Также получателями стипендии должны стать бывшие пленники и семьи узников Кремля.

Как ожидается, первые стипендии будут выплачены уже в текущем году. Кабинету министров поручено принять меры для обеспечения выплат.

Напомним, по оценкам СБУ, на оккупированных территориях остаются в заложниках 103 человека.

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