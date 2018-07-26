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Порошенко поблагодарил Помпео за позицию США по Крыму
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что принадлежность Крыма Украине не обсуждается и поблагодарил государственного секретаря США Майка Помпео за бескомпромиссную позицию относительно непризнания аннексии Российской Федерацией АР Крым. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.
25 июля 2018 г.
«Принадлежность Крыма нашему государству не обсуждается — не была, не является и не может быть предметом компромиссов. Убежден, что упомянутое заявление государственного секретаря США Майка Помпео наконец лишит Кремль имперских иллюзий»,— заявил Порошенко.
По словам президента, заявление Помпео является достойным ответом гибридным провокациям Кремля после Хельсинки.
Петр Порошенко отметил, что любая незаконная аннексия и оккупация территории завершается «восстановлением территориальной целостности и компенсации всех причиненных агрессором убытков».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 25 июля, Государственный департамент США опубликовал «Крымскую декларацию». В документе подчеркивается, что Вашингтон не признает Крым частью России и будет вместе с союзниками придерживаться этой позиции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена.
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