В Абу-Даби открылся парк развлечений стоимостью миллиард долларов (фото, видео)

Шоу-бизнес

В среду, 25 июля, в Абу-Даби открылся самый большой парк развлечений в мире. Его строительство обошлось в миллиард долларов!

Парк Warner Bros World занимает площадь более 153 тысяч квадратных метров. Он разделен на пять частей. Одна из них посвящена Флинстоунам, вторая — самым популярным героям мультфильмов (Тому и Джерри, Багсу Банни, Скуби-Ду), третья представляет собой Метрополис Супермена, четвертая — город Готэм Бэтмена, пятая — популярному анимационному герою Йоземиту Сэму.

На территории парка находятся рестораны, кинотеатры, аттракционы, магазины сувениров. Деньги в строительство вложили голливудская студия Warner Bros. и правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

На «улицах» Метрополиса можно встретить не только Супермена, но и Чудо-женщины, Аквамена, Киборга, Флэша, Зеленого Фонаря.

В настоящее время билеты в Warner Bros World продаются по цене 79 долларов для взрослых и 63 доллара для детей.

На открытии парка побывали члены семьи эмира Абу-Даби Халифы ибн Зайд Аль Нахайяна.