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В Абу-Даби открылся парк развлечений стоимостью миллиард долларов (фото, видео)
В среду, 25 июля, в Абу-Даби открылся самый большой парк развлечений в мире. Его строительство обошлось в миллиард долларов!
Парк Warner Bros World занимает площадь более 153 тысяч квадратных метров. Он разделен на пять частей. Одна из них посвящена Флинстоунам, вторая — самым популярным героям мультфильмов (Тому и Джерри, Багсу Банни, Скуби-Ду), третья представляет собой Метрополис Супермена, четвертая — город Готэм Бэтмена, пятая — популярному анимационному герою Йоземиту Сэму.
На территории парка находятся рестораны, кинотеатры, аттракционы, магазины сувениров. Деньги в строительство вложили голливудская студия Warner Bros. и правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
На «улицах» Метрополиса можно встретить не только Супермена, но и Чудо-женщины, Аквамена, Киборга, Флэша, Зеленого Фонаря.
В настоящее время билеты в Warner Bros World продаются по цене 79 долларов для взрослых и 63 доллара для детей.
На открытии парка побывали члены семьи эмира Абу-Даби Халифы ибн Зайд Аль Нахайяна.
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“ — Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»? ”