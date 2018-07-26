Ryanair отказалась платить компенсации за отмененные рейсы 100 тысячам пассажиров

Мир

Двухдневная забастовка пилотов и бортпроводников ирландской авиакомпании Ryanair, начавшаяся в среду, 25 июля, затронула десятки тысяч пассажиров в Европе. Не выполнены порядка 600 из запланированных рейсов. Их отменили в Бельгии, Германии, Испании, Португалии, Италии.

Британская газета The Daily Mail сообщает, что в общей сложности не смогли улететь не менее 100 тысяч пассажиров. По правилам Евросоюза, каждый из них имеет право на компенсацию. Поскольку речь идет о так называемых коротких рейсах, то сумма компенсации составляет 250 евро.

Однако авиакомпания, принеся свои извинения, отказывается выплачивать эти деньги. Понятно, что руководство Ryanair не хочет нести колоссальные убытки. Ведь речь идет о 25 миллионах евро всего за двое суток.

Профсоюз добивается от авиакомпании повышения зарплат и улучшения условий труда. Руководство Ryanair пошло на ряд уступок, но пока конфликт не улажен окончательно.

Правила ЕС гласят, что авиакомпания может быть освобождена от выплаты компенсации пассажирам только в двух случаях — экстремальные погодные условия и забастовка авиадиспетчеров. Оба находятся вне зоны контроля авиакомпании. Иными словами, она не может повлиять на ход событий.

Забастовка пилотов и бортпроводников входит в зону контроля, поскольку руководство авиакомпании имеет возможность ее предотвратить.