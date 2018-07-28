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Верующие проводят Крестный ход в центре Киева: появились фото и видео
Верующие Украинской православной церкви Киевского патриархата начали Крестный ход за единую поместную церковь в рамках празднования годовщины Крещения Руси.
Как сообщили в полиции, шествие началось от Владимирского собора, колонну сопровождают правоохранители.
В центр Киева усилены меры безопасности, пешеходов проверяют через рамки металлоискателей.
Верующие идут в направлении Владимирской горки.
По ходу движения крестного хода в центре Киева перекрыто движение. C 12:00 до 13:30 ограничено движение транспорта на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до ул. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софиевской до пл. Михайловской).
Напомним, что праздничные мероприятия, посвященные 1030-й годовщине крещения Руси-Украины, проводятся в 2018 году в соответствии с указом президента от 8 августа 2017 года. Помимо Крестных ходов и торжественных молебнов, в столице проходит ряд других праздничных мероприятий.
В 988 году князь Владимир, сын князя Святослава, принял историческое решение о крещении Руси, крестился сам с женой. При крещении он получил имя Василий. А за действие, которое произошло в водах Днепра, когда крещение приняли все, князя люди стали звать «Великим».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в центре Киева по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины на три дня ограничат движение транспорта.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”