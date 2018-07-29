Украина

Стало известно об увольнении пропавшего врача-ключевого свидетеля по делу ДТП с Зайцевой в Харькове

Проводившая сразу после трагического ДТП в Харькове экспертизу подозреваемой в деле Елены Зайцевой врач-нарколог Елена Федирко уволилась с места работы по собственному желанию еще в мае текущего года.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный документ за подписью главврача наркодеспнсера.

Так, в документе говорится, что Елена Федирко работала в Областном наркологическом диспансере с 1986 года, а 16 мая 2018 года была уволена по собственному желанию. Необходимость увольнения объяснила больной матерью нуждающейся в уходе.

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Ранее, слух о исчезновении Елены Федирко появился после того, как сторона защиты в деле о ДТП на Сумской в Харькове, решила допросить врача, как специалиста проводившего осмотр обвиняемой Зайцевой сразу после происшествия. В акте осмотра врач указала, что Зацева показала признаки наркотического опьянения. Дальнейшие анализы подтвердили наличие кодеина и фенобарбетала, однако для окончательных выводов почему-то не хватило биологического материала отобранного у Зайцевой.

Напомним, трагедия произошла 18 октября прошлого года в Харькове. После столкновения двух внедорожников погибли 6 пешеходов, еще 5 пострадали. Полиция задержала предполагаемую виновницу аварии — 20-летнюю Елену Зайцеву (она находилась за рулем Lexus). Во время первого заседания по избранию меры пресечения Зайцевой сторона обвинения сообщила, что в моче девушки обнаружили опиаты.