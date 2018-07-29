Ничего не выиграли: российские спортсмены ополчились из-за награждения Путиным сборной по футболу

Спорт

В субботу, 28 июля, сборная России по футболу, вылетевшая в четвертьфинале чемпионата мира от хорватов, в полном составе побывала на приеме у президента страны Владимира Путина, где футболисты в торжественной обстановке были удостоены званий заслуженных мастеров спорта.

Такой широкий жест главы державы вызвал волну негодования среди других российских спортсменов.

«Предполагала, что будет так. К сожалению, какое-то странное и разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских Игр, а кто-то получает лишь за выход в ¼ финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивается», — написала волейболистка Екатерина Гамова на своей странице в Instagram.

Поддержала спортсменку и тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, воспитавшая не одного олимпийского чемпиона: «Я с Гамовой согласна, потому что она знает, что говорит, и я знаю, что говорю. Конечно, выступление футболистов — большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения. Думаю, нельзя так обесценивать работу людей и получения ими наград. Спортсмены зарабатывают каждое признание тяжелейшим трудом и выдающимися победами. Поэтому не считаю, что футболисты на меня обидятся. Просто у них серьезное покровительство и благодарность от всей страны. Наверное, поэтому раздаются эти звания. Есть же четкие критерии. Нужно быть чемпионом мира, Европы или Олимпиады. Поэтому Гамова абсолютно права».

«Отчасти Гамова права, но мы уже привыкли, что звание в футболе присуждается немного по другим критериям. Всегда был и есть закон, который подразумевает, что специальным указом Минспорта может присуждать такие звания. С другой стороны, норматив заслуженных мастеров спорта футболисты вряд ли выполнили, став четвертьфиналистами ЧМ. Если министр спорта решил присвоить, значит, нашел нужным сделать это. У него есть на это законные полномочия», — не остался в стороне от скандала и олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, правда, лишь частично согласившись с коллегами.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал для «Спорт-Экспресса»: «Давать звание ЗМС за восьмое место — это неправильно». А вот известный теннисист Евгений Кафельников несколько неоднозначно прокомментировал ситуацию. «Наш уважаемый президент делает то, что хочет делать», — заявил спортсмен Sport.24, при этом добавив, что главу государства выбрали люди, «вот и удивляйтесь».



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