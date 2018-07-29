Не так быстро: в Украине сделали печальное заявление по введению миротворцев на Донбасс

Украина

Россия категорически против того, чтобы миротворческие подразделения размещались на границе Украины и России.

Об этом «ФАКТАМ» рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

«Нужно еще много чего обговорить: какие страны будут представлять миротворцев, в каком количестве? Кремль категорически против того, чтобы миротворческие подразделения размещались на границе Украины и России. А для нас это было бы важно, так как мы не имеем в настоящее время контроля над границей в том регионе. Скорее всего, так быстро, как нам бы этого хотелось, введение миротворческих сил на Донбасс не произойдет. Ни в Европе, ни в США нет по этому поводу единого подхода», — заявил Маломуж.

Напомним, во время выступления на Мюнхенской конференции президент Украины Петр Порошенко заявил, что у России есть шанс продемонстрировать готовность к компромиссу и согласиться на миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса. Также напомним, что ранее Польша, Германия, Швеция, Португалия, Турция и Финляндия заявили о готовности отправить миротворцев на Донбасс

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