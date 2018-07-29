Украина

К большой войне Россия не готова, но у Путина есть свои козыри в Украине, — Николай Маломуж

На этой неделе в Берлине и Париже прошли встречи главы российского МИД Сергея Лаврова и начальника генштаба РФ Валерия Герасимова с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Чего от таких неожиданных встреч ждать Украине и какую тактику Кремль будет применять для давления на Киев, рассказал «ФАКТАМ» бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

— Зачем Путину после встречи с президентом США Дональдом Трампом понадобились переговоры Меркель с Лавровым?

— Путин хочет показать, что он серьезный игрок, который решает глобальные задачи мира. Хотите поговорить о Сирии — пожалуйста. Северная Корея — не вопрос. Украина… Ну мы же тоже за мир. Но, по словам представителей Москвы, Минские соглашения не выполняет именно Киев. Они (Россия. — Ред.), будто бы все готовы обсуждать.

— Что для Украины означают встречи в Париже и Берлине? Какие вопросы на них поднимались?

— Речь на переговорах, конечно же, шла об Украине. Но не наша страна была главной целью обсуждения. Говорили в первую очередь о Сирии, Иране, Северной Корее. О том, что Европу и США интересует больше всего на данный момент. Украина на этих встречах была на пятом, а может, даже и на десятом месте.

— Что именно обсуждалось по украинскому вопросу?

— Меркель и Макрон отстаивали свою позицию, что все стороны должны пройти «дорожную карту» Минских соглашений по нашему сценарию. То есть вывод всех незаконных вооруженных формирований с оккупированной территории, контроль над государственной границей и так далее. Россиянам же такой план не нравится, и они навязывают свою позицию. Они требуют сначала проведения выборов на Донбассе, а потом уже все остальное. То есть выборы по российскому сценарию на оккупированной территории должны проводиться при участии боевиков и тех кандидатов, которые могут устроить Кремль. Такие выборы не могут отвечать интересам Украины. А Путин не против продолжать дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

— Поднимался ли в Париже и Берлине вопрос введения миротворцев на Донбасс?

— Это была не самая основная тема разговора. То есть вопрос такой есть. Но нужно еще много чего обговорить: какие страны будут представлять миротворцев, в каком количестве? Кремль категорически против того, чтобы миротворческие подразделения размещались на границе Украины и России. А для нас это было бы важно, так как мы не имеем в настоящее время контроля над границей в том регионе. Скорее всего, так быстро, как нам бы этого хотелось, введение миротворческих сил на Донбасс не произойдет. Ни в Европе, ни в США нет по этому поводу единого подхода.

— Для раскачивания обстановки в Украине Россия может устроить очередное обострение на Донбассе?

— Не думаю. Россия не готова к формату глобального наступления ни на Украину, ни на другие страны по соседству. Не готова ни экономически, ни политически.

— С какой целью тогда за последние годы РФ стянула огромное количество войск к своим западным границам?

— Идет геополитическая игра. Кремль оправдывает свои действия тем, что НАТО тоже стягивает свои войска к границам России и собирается размещать ракетные базы, в том числе, как он утверждает, и на территории Украины. Это и было одним из оправданий захвата Крыма, например. Кремль утверждал, что с разрешения Украины в Крыму США поставят ракетную базу.

Но глобального наступления не будет. По крайней мере, в ближайшее время. Зачем Путину сейчас нападать на Украину, продвигаться с войсками дальше, если можно попытаться использовать наши приближающиеся выборы? Тут у Путина есть свои козыри и свои кандидаты. Как это было в 2004-м. А в 2009-м во второй тур вышли вообще оба кандидата, устраивающие Россию. Нечто подобное будет и сейчас.

- Возможен ли прорыв войск РФ в Херсонскую область со стороны Крыма, о котором предупреждают некоторые аналитики?

— Тут есть интересный нюанс. Если сейчас Путин попытается прорваться на территорию Херсонской области, НАТО не останется в стороне. Это уже будет прямое вторжение на территорию суверенного государства, которое не оправдаешь референдумами, как было в Крыму или на Донбассе. А к глобальному вооруженному конфликту Россия не готова.

— Как бывший разведчик, скажите, много у нас в Украине российских шпионов?

— Может быть много. От сотни до тысячи. Наверняка есть завербованные агенты. Они могут быть и в структуре руководства страны, и в командовании вооруженных сил. Где-то в областных администрациях могут сидеть агенты и сливать России какую-либо информацию. Но не они наиболее опасны для Украины. Есть другие — агенты влияния. Они, как правило, в чем-то зависят от России. Бизнес, связи. Боятся все это потерять и потому действуют не в интересах Украины. Хотя при этом могут надеть вышиванку и провозглашать патриотические лозунги.