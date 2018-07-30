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Рева объяснил, когда лишат пенсий работающих пенсионеров
Министерство социальной политики после проведения пенсионной реформы введет правило, согласно которому гражданин пенсионного возраста должен выбрать — или продолжать работать, отказавшись от пенсии или же выйти на пенсию сразу, уволившись с работы. Об этом сообщил министр соцполитики Андрей Рева в эфире одного из украинских телеканалов, пишет «АиФ-Украина».
Министр уточнил, что для тех пенсионеров, которые работали еще некоторое время после получения права выхода на пенсию, выплаты будут повышенными.
«После проведения пенсионной реформы, когда пенсия станет достаточной, нужно установить правило — или ты работаешь, получаешь зарплату и выходишь на пенсию чуть позже, но пенсия у тебя будет больше. Или ты идешь сразу и получаешь пенсию, но не работаешь»,— объясняет министр социальной политики Андрей Рева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Рева объяснил, когда в Украине начнут монетизировать субсидии.
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