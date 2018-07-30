В Украине усилят контроль на дорогах: как избежать «встречи» с полицейским радаром (фото)

Общество

Череда жутких смертельных ДТП, которые в последнее время все чаще происходят на дорогах Украины, привела к тому, что в Нацполиции решили ужесточить меры воздействия на нарушителей. И это не только отмена устного предупреждения водителям, как это сделали в Житомирской области, но и жесткий контроль скорости. Сегодня полиция в авральном режиме достает со складов приборы по контрою за скоростным режимом, поскольку около 35 процентов из 68 тысяч ДТП, зарегистрированных за первом полугодии 2018 года, произошли именно из-за превышения скорости.

По некоторым данным, уже к концу лета — началу осени на украинских дорогах вновь могут появиться приборы по контролю за скоростью, работающие в режиме фотофиксации, в частности американские TruCam. Конечно, зафиксированные приборами нарушения можно оспорить в суде, как это было еще лет пять назад с показаниями «Визиров», но это путь довольно долгий и затратный по времени. Поэтому многие водители, узнав о грядущих изменениях, начали вспоминать, как обезопасить себя от этих радаров.

Самым дешевым способом «защиты» оказалась рамка на номерные знаки (бывает в виде пластиковой накладки или сеточки), которая не дает рассмотреть четко номерной знак уже с 10 метров. Такое «ноу-хау» на рынке обойдется всего в 200 гривен. Наличие рамки, может, и спасет от штрафа при фиксации в автоматическом режиме, но от встречи с полицией — нет. Ведь по украинским законам если номерной знак не виден с 20 метров, то это нарушение, которое влечет за собой штраф в размере 250 гривен. Да и рамку, скорее всего, изымут. Поэтому большинство водителей, чтобы не попадаться, начали приобретать радар-детекторы (антирадары), которые якобы гарантируют возможность избежать штрафов за превышение скорости.

Современный рынок буквально переполнен предложениями различных радар-детекторов, которые, по заверению производителей, гарантированно предупредят водителя о стоящем на дороге приборе по контролю за скоростью. Разобраться в вопросе, действительно ли они способны обезопасить от возможного штрафа, а также какой именно прибор лучше выбрать, «ФАКТЫ» попросили консультанта одной из крупных автоторговых сетей Владимира Юхименко.

— Имеющиеся сейчас на украинском рынке радар-детекторы вполне можно разделить на три группы, делящиеся как по цене, так и по качеству, — говорит Юхименко. - Первая — это бюджетные антирадары стоимостью до 1 тысячи гривен. За эти деньги можно приобрести преимущественно китайские или корейские приборы. Они действуют на всех частотах полиции и способны предупреждать водителя не только звуковым, но и световым сигналом. Эти антирадары способны реагировать и на встречные фиксаторы скорости, и на «бьющие в спину». Вот только у них есть один маленький нюанс: могут предупреждать водителя также о видеокамерах, установленных на АЗС, и датчиках открытия дверей, принимая их за фиксаторы скорости. Правда, при определенной сноровке можно научиться отличать «ложные цели».

— А более высокая цена гарантирует надежность прибора?

— Вполне. Так, вторая группа антирадаров — средний класс с ценовым диапазоном до 3,5 тысячи гривен — дает возможность получить довольно мощный аппарат с гибридной (аналого-цифровой) обработкой сигнала. Она позволяет свести к минимуму ложное срабатывание антирадара, в отличие от более дешевых устройств. При этом некоторые из них (в частности, Cobra) способны распознавать не только наши сигналы, но и работать в европейском диапазоне Ku. Тем самым расширяя возможности его применения (во многих странах Европы за использование антирадара могут оштрафовать на сумму около 50 евро. — Авт.). Правда, и у них есть некоторые проблемы. В частности, если радар-детектор установлен на приборной панели, то в очень жаркую погоду он может перегреться из-за плохого внутреннего обдува. В результате это будет сказываться на его работе. Возможны ложные срабатывания.

Ну и третья группа приборов — это радар-детекторы премиум-класса. Цена таких аппаратов стартует от 4 тысяч. За эти деньги вы получите не только антирадар с отличной скоростью обработки сигналов, но и целый комплекс дополнительных устройств. В частности, многие производители совмещают антирадары данного класса с видеорегистраторами, а также встроенными GPS-навигаторами. Наличие последнего, кстати, позволяет прибору запоминать координаты как установленных стационарных радаров, так и ложных целей, чтобы в дальнейшем их исключать. Если говорить о брендах, то я бы отметил в этом сегменте: Beltronics, Escort, Stinger, Crunch и Whistler, радар-детекторы которых хорошо себя зарекомендовали ранее.

Если же нет возможности или желания обзаводиться дорогим прибором, способным определять расположение радаров, то стоит подождать появления приложений для GPS-навигаторов, на которых уже будут отмечены точки их размещения. Такое приложение можно закачать себе на смартфон и спокойно использовать в дальнейшем, не раскошеливаясь на дорогостоящую дополнительную аппаратуру.

Пока полиция только собирается ужесточать контроль за скоростным режимом, на украинских дорогах продолжают происходить серьезные ДТП. И их причина — не только лихачество, но и вождение в нетрезвом виде. Одно из последних таких автопроисшествий произошло на столичной Оболони, где пьяный водитель «таранил» семь автомобилей.

Фото издания avtomotoprof.ru