Футболисты из Гибралтара будут получать зарплату в криптовалюте

Спорт

Клуб высшего дивизиона Гибралтара «Гибралтар Юнайтед» станет первой футбольной командой в мире, игроки которого будут получать зарплату в криптовалюте.

Все дело в том, что владелец клуба Пабло Дана вложился в одну из криптовалют, и теперь все платежи (зарплату и премиальные) в сезоне-2018/2019 футболисты получат этими виртуальными деньгами.

Отмечу, что «Гибралтар Юнайтед» является 11-кратным чемпионом страны. Правда, последний раз звание сильнейшей команды «Юнайтед» завоевывали в 2002 году, а из последних 18-ти первенств Гибралтара в 16-ти победу одерживала команда «Линкольн Ред Импс». В последнем чемпионате страны «Гибралтар Юнайтед» занял четвертое место

Добавлю, что клуб из Гибралтара — не первая команда в мире спорте, игрокам которой будут платить в криптовалюте. В конце 2017 года хоккейный клуб «Рунгстед» из Дании заявил о том, что переходит на криптовалюту в связи с тем, что главным спонсором команды стал биткойн-миллиардер Никлас Николайсен, владеющий виртуальной платформой для торговли виртуальными деньгами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как криптовалюты помогают обогревать жилье и выращивать овощи.