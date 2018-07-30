Отдых по-одесски: в городе — стреляют, в области — убивают

Происшествия

Сегодня, 30 июля, в курортной зоне Одессы, на 10-й станции Большого Фонтана, средь бела дня была слышна стрельба.

По словам очевидцев, конфликт произошел между туристами, приехавшими на отдых, и хозяевами съемного жилья. Люди заблаговременно арендовали квартиру и внесли за нее предоплату. Однако по прибытии их сообщили, что жилье… стоит дороже. Туристы с этим не согласились и потребовали вернуть аванс.

«Началась словесная перепалка, в ходе которой хозяин жилья стал стрелять из пистолета, — рассказали очевидцы. — Следом — потасовка, одному из мужчин понадобилась помощь медиков…«

В полиции «ФАКТАМ» подтвердили инцидент, уточнив, что он имел место в Ванном переулке.

«Следственно-оперативная группа предварительно установила, что между собственником квартиры и квартиросъемщиком произошел конфликт на почве несогласия сторон с условиями аренды жилья, — сообщили в Шевченковском отделении полиции. — Словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из мужчин получил телесные повреждения. Ему оказана медицинская помощь.

Кроме того, один из участников конфликта выстрелил в воздух из травматического оружия. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте работают полицейские. Обстоятельства происшествия уточняются, все участники конфликта приглашены в полицию".

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Гораздо трагичнее закончились разборки между отдыхающими в курортной Затоке, поселке городского типа под Одессой.

В полицию поступило сообщение, что возле одной из баз отдыха лежит мужчина без признаков жизни. Полицейские установили личность погибшего: им оказался 34-летний житель Днепропетровской области.

Оказалось, накануне между умершим и еще одним отдыхающим произошел конфликт. Во время ссоры 43-летний житель Винницы нанес оппоненту несколько ударов, от которых последний упал на землю и потерял сознание. А правонарушитель сел в машину и скрылся с места происшествия.

Врачи скорой, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины.

Буквально несколько часов спустя полиция задержала подозреваемого, который как раз собирался возвращаться домой, в Винницу.

Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Санкция предусматривает лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе задержали грабителей, укравших вещи на рынке на миллионы гривен.