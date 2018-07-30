В США оштрафовали президента Грузии

Мир

Президента Грузии Георгия Маргвелашвили оштрафовали в США из-за курения в отеле. Штраф составил 750 долларов и был покрыт из государственного бюджета Грузии.

Как сообщает Грузия Онлайн, инцидент случился еще в марте в ходе официального визита в США, но огласку случай получил только сейчас, когда журналисты-расследователи изучили документы о нецелесообразных расходованиях президентом государственных средств. Авторы расследования не исключают, что упомянутый случай экстра-расходов — не первый и не единственный.

Бывший начальник протокола президента Грузии Карло Цкитишвили подтвердил журналистам, что некоторые расходы президента (так называемые экстра-расходы) покрывает протокол.

Ранее Маргвелашвили упрекали в непомерных расходах во время зарубежных поездок. Было подсчитано, что в 2016 году президент Грузии во время визитов в другие страны потратил больше, чем весь грузинский парламент из 150 депутатов и около 700 сотрудников аппарата. Расходы президента в отелях оказались в 5−7 раз больше, чем у председателя парламента или депутата.

