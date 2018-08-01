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Арбузы из Херсона приплывут в Киев после 10 августа (фото)
Как стало известно, обещанные киевлянам херсонские арбузы прибудут по Днепру в столицу не ранее 10 августа, а на прилавках появятся еще через пару дней.
Директор ООО «Южный экспорт ЛТД» Александр Мусиенко сообщил, что первоначально отправка баржи с арбузами предполагалась 25−26 июля. Однако из-за затяжных дождей дату загрузки пришлось сместить на 5−7 августа. Сама же транспортировка займет около пяти дней. Арбузы будут перевозить в картонных коробах, прикрепленных к деревянным поддонам, сообщает Агробизнес.
Фото agro-business.com.ua
Поставщики признают, что транспортировка арбузов баржей по реке занимает больше времени, чем автомобильным транспортом. Однако из-за состояния дорожного полотна при перевозке грузовиками до 10% товара приходит в негодность.
Предполагается, что с юга в столицу в этом году отправят четыре баржи с арбузами. Напомним, что в прошлом году массовые поставки арбузов по Днепру в столицу сорвались из-за аномальной жары, уничтожившей значительную часть урожая на полях.
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“ — Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!”