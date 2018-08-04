Наркобизнес по-киевски: "дозы" за биткойны и "закладки" на детских площадках

Украина

Наркоторговля в Украине перешла на новый уровень. С городских улиц практически исчезли подозрительные типы, которые могли предложить вам пакетик анаши. Наркодилеры идут в ногу со временем и продают запрещенный товар через интернет. Продавцы и покупатели находят друг друга в закрытых группах в социальных сетях. Отыскать их самостоятельно достаточно сложно. Стать участником подобного сообщества можно лишь по чьей-либо рекомендации. Хотя бывают и исключения.

Автор этих строк наткнулся в сети Tor на загадочный форум под названием Beautiful world. Мне, как ни странно, удалось спокойно зарегистрироваться в этом интернет-сообществе. Участники форума общались исключительно на английском языке. К своему удивлению, я увидел, что там в открытую предлагали наркотики. Для каждого вида дурмана был свой раздел: метадон, спайс, каннабис. Покупатели заказывали наркотики как крупными, так и незначительными партиями. Что интересно, в некоторых случаях продавцы предлагали рассчитаться криптовалютой.

Так как я не проявил на этом форуме никакой активности, меня оттуда просто выкинули. А вскоре исчез и сам Beautiful world.

— Скорее всего, вы наткнулись на сайт мошенников, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела управления противодействия наркопреступности ГУНП в Киеве Артем Поночевный. — Да-да, мошенничество процветает и в наркоторговле. Не думаю, что на сайте, где реально продают наркоту, можно было так легко зарегистрироваться. Открывают подобный форум на незначительное время, собирают деньги, а потом… закрывают. В сети Tor злоумышленников отследить очень сложно. А вообще, по нашим подсчетам, более 50 процентов объявлений о продаже наркотиков — мошеннические.

— Как находят в интернете закрытые группы, где продают дурь? Странные надписи на стенах домов? Вот тут рядом с вашим управлением на стене есть надпись: пару слов на английском и приписка по-русски: «Есть все». Это те самые адреса сайтов и групп?

— Не всегда надписи на стене — это адреса интернет-магазинов по продаже наркотиков. Так могут рекламировать, например, продажу духов. Любого другого товара. За рекламу надо платить, а тут написал что-то на стене — никаких затрат, и не факт, что надпись скоро сотрут.

— Но ведь покупатели наркотиков знают, по каким признакам можно определить, что это за надпись на стене?

— Посвященные в это дело, конечно, знают, где искать реальные адреса.

— Может быть, есть какие-то ключевые слова? «Drag», например, или «Фен»?

— Лично мне не встречалось, чтобы так в открытую рекламировали продажу наркотиков. Иногда в надписи может присутствовать, например, слово «соли» (разновидность наркотиков — спайсы). Но тоже не всегда. Кто-то может продавать соли для ванн. На всякий случай, вместе с коммунальными хозяйствами Киева мы закрашиваем любые надписи, которые могут указывать на адрес интернет-магазина по продаже наркотиков.

— В каких социальных сетях чаще всего продают наркоту?

— Наиболее популярны — Telegram, Watts Up. Есть группы в «Вайбере». Как я уже говорил, найти эти группы достаточно сложно, если не знаете, как искать. И попасть туда тоже нелегко. Незнакомого клиента будут прощупывать. При малейшем подозрении, что вы не покупатель, вас тут же занесут в черный список, а информацию о вас распространят по всем подобным группам.

Еще надо запомнить, что с вами никогда не пойдут на личный контакт. Только полная анонимность. Если вы попытаетесь, хотя бы намекнуть на то, чтобы встретиться с продавцом лично — сразу в бан.

— На том форуме, который я случайно нашел, расчеты предлагалось вести криптовалютой в том числе. Наркоманы действительно настолько продвинуты, что могут расплатиться биткойнами?

— Все идут в ногу со временем. В Киеве тоже были случаи, когда за наркотики рассчитывались криптовалютой.

— Давайте поговорим о способах передачи наркотиков. Самый распространенный — это так называемые «закладки»?

— Я бы сказал, сейчас — единственный. Никакого личного контакта между продавцом и покупателем быть не может.

— Где чаще всего закладывают наркотики?

— На детских площадках, в песочнице, в старых заброшенных домах. Иногда, по желанию клиента, наркотики могут присыпать землей в оговоренном месте где-то поближе к его дому.

— Но ведь в песочнице и собака может выкопать пакетик, или дети найдут…

— Пока случаев, чтобы дети находили наркотики на детской площадке, к счастью, не было.

— Кто делает «закладки» и как оплачивается их труд?

— Как правило — наркозависимые. Им не платят деньгами. Для них оставляют пару доз. Это и есть плата за работу.

— Но ведь наркоман… Насколько он надежен для дилеров? Может же и себе все забрать…

— Не думаю. Он зависит от этих доз. Прекрасно понимает, что если выйдешь из доверия, больше доз не будет. К тому же найти нарушителя и наказать — это очень просто. А наказывают они, поверьте, достаточно жестоко.

— От момента закладки «товара»до его получения иной раз может пройти какой-то час. За это время наркотики может найти кто-то другой?

— Может. И находит. Есть среди наркоманов такой своеобразный «клан собирателей». Они не платят за наркотики. Примерно знают, где производятся «закладки» и ищут дурь там. На тех же детских площадках, в щелях старых заброшенных домов. Ну, а время, за которое надо забрать наркотики — для покупателя, — чем быстрее, тем лучше. Правда, мы в засаде как-то ждали трое суток. В песочнице была прикопана большая партия наркотиков, о которой мы знали. Курьеры приходили и забирали ее по частям для дальнейшего распространения.

— А почему задержанных наркоторговцев отпускают? Вот у нас был случай — громкое задержание. Мужчина варил ширку, его застукали, фактически на горячем. Про задержание писали в СМИ. Но вскоре этот мужчина вернулся домой. Насколько мне известно, его до сих пор так и не посадили.

— Это больной вопрос. Мы ловим. А отпускают суды. Мы можем задержать на 72 часа. А потом, если обвинение так и не предъявлено, подозреваемого надо выпускать. Вот поймали его с белым порошком, а он говорит: да это крахмал! Жена попросила купить. Мы-то понимаем, что это не крахмал. Но только экспертиза может ответить на вопрос, что на самом деле в этом пакетике. А лабораторий у нас сейчас мало. Они перегружены. И экспертизу не всегда успевают провести в нужные сроки. Да и сотрудников, которые в Киеве против наркотиков борются, знаете сколько? Весь личный состав управления — 50 человек. Десять из которых — это руководящий состав, канцелярия, секретчики.

— Скажите, а сейчас вы работаете с так называемыми сексотами? Другими словами, есть ли у вас агенты из числа наркозависимых, как это было раньше, например. Там где я живу, в нашем районе, все знают, что такие-то и такие продают наркотики. К ним приезжают, забирают на какое-то время. А потом они снова появляются на «рабочем месте». Поговаривают, что они на своих «стучат» и их отпускают.

— Не думаю. В уголовном мире «стучать» на своих не принято. Для стукача это все может закончиться печально.

«ФАКТАМ»удалось пообщаться с бывшим наркоманом, который прошел курс лечения и сейчас, как говорят в их среде, — «чистый».

— Я вовремя соскочил, — говорит Геннадий. — А так, начинал с анаши, а заканчивал психотропами. Понял, что зашел слишком далеко, когда в ночном клубе принял дозу психотропа и сел за руль. Еду, чувствую, что-то не так. Оглядываюсь, а у меня за спиной — салон самолета с пассажирами. Я вовремя успел нажать на педаль тормоза, чуть не сбив пешехода. Тогда словно пришел в себя. Вышел из машины и пошел домой пешком. После чего решил завязать. Проходил реабилитацию в одном из центров.

— Правда, что среди наркоманов есть такие, которые «стучат» на своих же, и их не трогают?

— Сейчас? Честно, не знаю, не скажу. Раньше такое было. Сотрудники милиции наркоманов знали лично. Пытались их завербовать. Меня тоже пытались. Приехали как-то ко мне домой, а я как раз ширку варю. Мент говорит, у нас конец месяца, надо план выполнять. Мы тебя закроем ненадолго, а потом выпустим. А ты расскажешь нам, кто еще варит ширку в районе, кто колется. Я отказался. Просидел почти год. Но я знаю, что многие на такое предложение соглашались. С начальником в хороших отношениях быть — это обоим полезно. Они план выполняют, а тебе могут еще и наркотиков для реализации подкинуть. Ну и не закрывали их никогда надолго.

Цены на черном рынке Киева на самые популярные наркотические вещества. Кокаин — 2 700 гривен за грамм; Каннабис — 41 300 гривен за килограмм; Метадон — 1 267 гривен за грамм; Опий ацетилированный — 99 тысяч гривен за литр; Психотропы: амфетамин, метамфетамин — 483 тысячи гривен за килограмм; Таблетки МДМА — 180 гривен за штуку; Сибутрамин — 30 гривен за таблетку; Соли (спайсы, PVP) — 500 тысяч гривен за килограмм; Кетамин — 500 гривен за грамм.

Напомним, в середине июля крупную банду наркодельцов задержали в ходе масштабной спецоперации на Закарпатье.