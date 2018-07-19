На Закарпатье со стрельбой задержали банду накодельцов: все подробности нашумевшей операции (фото)

Происшествия

На Закарпатье со стрельбой обезврежена группа наркодельцов, долгое время снабжавших украинцев венгерским опиумом. В результате спецоперации военной прокуратуры и департамента противодействия наркопреступности Нацполиции в среду, 18 июля, были задержаны несколько участников группировки. Остальных ищут.

Все участники группировки — жители Закарпатской области, как украинцы, так и представители нацменьшинств. Как давно они распространяли наркотики — устанавливает следствие. Документировать же деятельность наркоконтрабандистов правоохранители начали в апреле этого года. В ходе следственных действий было совершено несколько закупок — 3,5 килограмма опиума в общей сложности. «В рознице» такое количество наркотика стоит около семи миллионов гривен, но поскольку покупки были оптовыми, обошлись они борцам с наркопреступностью гораздо дешевле.

В ходе следствия было установлено, что, ввозя из Венгрии опий-сырец, наркодельцы реализовывали его и переработанный продукт мелким оптом в разных городах Украины. Во время последней контрольной закупки организатора канала планировали задержать на месте. Но он попытался скрыться на своем автомобиле. Полицейским удалось перекрыть беглецу дорогу и, применив оружие, остановить его. Во время задержания никто не пострадал.

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В машине беглеца изъяли деньги, наркотики, пистолеты с глушителем, кастеты и прочие улики.

Всего во время более двух десятков обысков изъяли 7,5 килограммов опиума. Из этого количества, уверяют правоохранители, можно сделать не менее 150 тысяч доз готового к применению наркотика, которые на рынке стоят пятнадцать миллионов гривен.

Как рассказала «ФАКТАМ» пресс-секретарь военной прокуратуры Западного региона Украины Юлия Галущак, часть заплаченной во время контрольных закупок суммы изъята во время обысков. Но сколько всего было уплачено, и сколько изъято — следствие не разглашает. Также не разглашается, сколько участников группы задержано.

В настоящее время задержанным объявлено подозрение в незаконных операциях с наркотиками в особо крупных размерах организованной группой. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Прокуратура просит суд арестовать подозреваемых.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львове у наркодельца изъяли кокаина и героина на полмиллиона.

Фото военной прокуратуры Западного региона Украины