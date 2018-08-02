Ограбил ребенка: в Чернигове прохожим удалось задержать наглого вора (видео)

Происшествия

В сети появилось видео задержания в Чернигове мужчины, ограбившего подростка — он отобрал у мальчика сумку с мобильным телефоном и ключами. Злоумышленника задержали неравнодушные граждане, один из которых выложил запись преследования в Facebook с просьбой «сделать человека известным».

«У 27-й школы произошло это история. Неподалеку от футбольного поля я услышал крики: «Помогите, пожалуйста!» На помощь звал мальчик лет 9−12. Он обращался к людям, чтобы те помогли задержать вора, который украл у малого сумку с ключами и мобильным телефоном. Я отреагировал на его просьбу. Вспомнив экзамены по физическому воспитанию, я побежал с ускорением по негодяем в направлении рынка «Нива», — пишет на своей страничке в соцсетях Дмитрий Иванов.

Свидетели ЧП задержали мужчину в магазине, где он прятался от преследования. «Как всегда, рядом не было полиции. Пришлось реагировать самостоятельно», — пишет Дмитрий Иванов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черниговской области произошло разбойное нападение на семью местного священника — двое неизвестных ночью проникли в дом и начали избивать хозяев, требуя у них 10 тысяч долларов.

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