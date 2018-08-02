- 8:28 Стало известно об отставке одного из топ-менеджеров Facebook
- 8:15 Расходы на оборону в Украине выросли втрое, и это без экономического роста, — Карл Волох
- 8:06 Легкий рецепт овощного торта от Раисы Недашковской
- 8:05 Что делать при пищевом отравлении
- 8:00 Камень может выйти из почек, если поднять что-то тяжелое, — советы уролога
- 7:58 В Крыму высохла крупная река: в сети показали ужасающие фото
- 7:29 Ограбил ребенка: в Чернигове прохожим удалось задержать наглого вора
- 7:01 Россия опережает США в разработке мощного оружия: озвучены интересные данные
- 6:45 В Украине исчезнет одна из крупных сетей АЗС
- 6:20 Стало известно, насколько увеличились инвестиции из Канады в Украину
Ограбил ребенка: в Чернигове прохожим удалось задержать наглого вора (видео)
В сети появилось видео задержания в Чернигове мужчины, ограбившего подростка — он отобрал у мальчика сумку с мобильным телефоном и ключами. Злоумышленника задержали неравнодушные граждане, один из которых выложил запись преследования в Facebook с просьбой «сделать человека известным».
«У 27-й школы произошло это история. Неподалеку от футбольного поля я услышал крики: «Помогите, пожалуйста!» На помощь звал мальчик лет 9−12. Он обращался к людям, чтобы те помогли задержать вора, который украл у малого сумку с ключами и мобильным телефоном. Я отреагировал на его просьбу. Вспомнив экзамены по физическому воспитанию, я побежал с ускорением по негодяем в направлении рынка «Нива», — пишет на своей страничке в соцсетях Дмитрий Иванов.
Свидетели ЧП задержали мужчину в магазине, где он прятался от преследования. «Как всегда, рядом не было полиции. Пришлось реагировать самостоятельно», — пишет Дмитрий Иванов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черниговской области произошло разбойное нападение на семью местного священника — двое неизвестных ночью проникли в дом и начали избивать хозяев, требуя у них 10 тысяч долларов.
Фото скриншот
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"”