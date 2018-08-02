Все киоски с шаурмой в Киеве незаконны, — Госпотребслужба

Общество

В Киеве не может быть официально зарегистрированных киосков с шаурмой, на приготовление пищи в МАФах никаких разрешений быть не может. Об этом заявил заместитель руководителя киевской Госпродпотребслужбы Александр Овчаренко, комментируя последний скандал с массовым отравлением потребителей.

В то же время Овчаренко не исключает, что МАФы могли получить разрешения в обход закона. «Я не могу утверждать, что таких разрешений нет, потому что их мог кто-то выдать, нарушая требования и нормы», — отметил представитель Госпродпотребслужбы в интервью «УП. Жизнь».

Овчаренко напомнил, что МАФ по своим архитектурным особенностям не может соответствовать санитарным требованиям, установленным для заведений общепита. На ограниченной площади в четыре квадратных метра не удастся обеспечить холодную и горячую воду, отдельные боксы для овощей и мяса, отдельные разделочные доски, посуду и ножи.

По словам Овчаренко, в Киеве есть МАФы с уличной едой, но у них официальные разрешения лишь на услуги быстрого питания: «Положили в микроволновку гамбургер и нагрели его».

Напомним, в Киеве шаурма отправила на больничные койки около 70 человек. Ранее эксперты говорили об острой кишечной инфекции, сейчас склоняются к версии о сальмонеллезе.