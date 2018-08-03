- 15:36 Дело об убийстве "Сармата": арестован второй подозреваемый
- 15:35 На оккупированном Донбассе боевики сожгли урожай и имущество местных жителей
- 15:27 Вирастюк получил заманчивое предложение о работе на ТВ
- 15:26 Туристов нет: в сети показали свежие фото пустующего Крымского моста
- 15:15 Известный ученый: настоящий Путин, вероятно, уже мертв, Россией правит его двойник
- 15:10 11 друзей ФСБ: украинские спецслужбы разоблачили пророссийских администраторов в соцсетях
- 15:07 В России за три года арестовали более двух тысяч украинцев
- 15:05 В Днепре задержаны пьяные стрелки, ранившие в лицо девушку-соседку
- 14:50 Недовольные повышением пенсионного возраста россияне перешли от митингов к взрывам
- 14:45 Олимпийский чемпион проткнул себе ногу лыжной палкой
Вирастюк получил заманчивое предложение о работе на ТВ
Канал СТБ второй год подряд будет транслировать соревнования украинской сборной «Ігор Нескорених». В этом году соревнования бывших военных, получивших ранения за время несения службы, будут проходить в Австралии. С 20 по 27 октября в ежедневной студии «Инвиктус» зрители смогут следить за успехами национальной команды на международных состязаниях. Среди гостей проекта будут звезды спорта, чиновники и эксперты, которые обсудят не только результаты соревнований, но и острые социальные темы.
Ведущим студии станет заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира», многократный чемпион мира в силовом многоборье и тренер шоу «Зважені та щасливі» Василий Вирастюк. Спортсмен уже познакомился с командой «нескорених» и помогает им в тренировках.
- Я узнал, что моя кандидатура на роль ведущего студии «Ігри Нескорених» — желание сборной, — признался «ФАКТАМ» Василий. — Конечно, сразу принял предложение канала. Знаю, как важно сейчас поддержать участников, показать, что мы верим в них и гордимся. Я хочу быть полезным для ребят, предложив им свою помощь и знания в тренировочном процессе.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что для памятника герою украинского фольклора времен Киевской Руси Илье Муромцу в столице позировал Василий Вирастюк.
влажность:
давление:
ветер:
“ Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли. ”