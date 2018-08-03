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Вирастюк получил заманчивое предложение о работе на ТВ

15:27 3 августа 2018   21
василий вирастюк
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Канал СТБ второй год подряд будет транслировать соревнования украинской сборной «Ігор Нескорених». В этом году соревнования бывших военных, получивших ранения за время несения службы, будут проходить в Австралии. С 20 по 27 октября в ежедневной студии «Инвиктус» зрители смогут следить за успехами национальной команды на международных состязаниях. Среди гостей проекта будут звезды спорта, чиновники и эксперты, которые обсудят не только результаты соревнований, но и острые социальные темы.

Ведущим студии станет заслуженный мастер спорта Украины, обладатель титула «Самый сильный человек мира», многократный чемпион мира в силовом многоборье и тренер шоу «Зважені та щасливі» Василий Вирастюк. Спортсмен уже познакомился с командой «нескорених» и помогает им в тренировках.

- Я узнал, что моя кандидатура на роль ведущего студии «Ігри Нескорених» — желание сборной, — признался «ФАКТАМ» Василий. — Конечно, сразу принял предложение канала. Знаю, как важно сейчас поддержать участников, показать, что мы верим в них и гордимся. Я хочу быть полезным для ребят, предложив им свою помощь и знания в тренировочном процессе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что для памятника герою украинского фольклора времен Киевской Руси Илье Муромцу в столице позировал Василий Вирастюк.

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